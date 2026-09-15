ورفض المدرب الألماني المخاوف بشأن غرور اللاعب الشاب، مؤكدًا أن الأداء المذهل الذي قدمه الجناح وحصيلته الكبيرة من الألقاب مؤخرًا تجعله مرشحًا جديرًا بالجائزة.
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"يستحق الجائزة وسأدعمه دائمًا" .. هانزي فليك: أتمنى ألا يلهي صراع الكرة الذهبية لامين يامال
فليك يدعم يامال الواثق من نفسه
أعرب فليك عن دعمه الكامل ليامال بعد أن ادعى اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا أنه يستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية.
وكان يامال قد صرح الأسبوع الماضي أنه على الرغم من أنه ومهاجم ريال مدريد كيليان مبابي هما أفضل لاعبين في العالم، فإن هذه الجائزة الفردية المرموقة يجب أن تذهب إليه.
وسرعان ما بدد فليك أي مخاوف من أن تكون تصريحات المراهق الجريئة دليلاً على غرور مفرط. بل على العكس، أشاد المدرب الألماني بصراحة جناحه النجم قبل حفل توزيع جائزة الكرة الذهبية المقرر إقامته في لندن يوم 26 أكتوبر.
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فوز مستحق لبرشلونة
وفي حديثه قبل مباراة برشلونة أمام راسينج سانتاندير، أوضح فليك أن ثقة يامال بنفسه مبررة تمامًا. وأشار إلى النجاح المذهل الذي حققه الشاب على صعيد النادي والمنتخب الوطني.
وقال فليك موضحاً: "إنه صادق، ولديه ثقة بالنفس. لقد أظهر هذا الموسم مدى براعته. إنه لاعب استثنائي. وهو يرى أنه يستحق ذلك، وأنا أعتقد أنه يستحقه بالفعل: لقبان معنا [الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني]، وكأس العالم مع المنتخب الإسباني، فلماذا لا؟
"إنها نفس الثقة بالنفس التي يتمتع بها على أرض الملعب. سواء كان في مواجهة 1 ضد 1 أو 1 ضد 2 أو 1 ضد 3، فإن الجميع في الملعب يقولون: «واو». هذا هو لامين. سأدعمه. من الرائع أن يكون لدينا لاعب مثله. لماذا لا ندعم ترشيحه للفوز بالكرة الذهبية؟ هذا أمر طبيعي. إنه لاعبنا. ونحن ندعم لاعبنا".
التوفيق بين الطموح ونجاح الفريق
خلال العامين اللذين قضاهما في منصبه، اشتهر فليك بتحذير لاعبيه من أن الغرور قد يقضي على النجاح. ومع ذلك، لم يكترث للمخاوف من أن تشكل مساعي يامال للفوز بجائزة الكرة الذهبية مصدر إلهاء غير مرغوب فيه.
وعندما سُئل عما إذا كان سعي يامال للفوز بجائزة الكرة الذهبية قد يشكل مصدر إلهاء، قال فليك: "آمل ألا يكون الأمر كذلك".
وأضاف المدرب: "نحن نركز على ما يمكننا تغييره، وما هو في متناول أيدينا، وهو العمل الجاد كل يوم. إذا فزت بالألقاب مع الفريق – لأن الفوز مع الفريق هو الأهم بالنسبة لي – فأنت تستحق ذلك لأنك بذلت جهدًا كبيرًا".
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الأنظار تتجه نحو التحدي القادم
يواجه يامال منافسة شرسة على الجائزة الفردية الأرفع. ولا تزال المنافسة مفتوحة للغاية، حيث يُعد مهاجم بايرن ميونخ هاري كين ومهاجم باريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي من بين أبرز المرشحين الآخرين.
في الوقت الحالي، يتعين على فليك ويامال إعادة تركيزهما على المهام المحلية. وسيسعى «البلوجرانا» إلى تحقيق فوزه السادس على التوالي في الدوري الإسباني عند عودته إلى الملاعب هذا الأسبوع.
ومن المقرر أن يستضيف العملاق الكتالوني فريق راسينج سانتاندير، الصاعد حديثاً إلى الدوري، في ملعب «كامب نو» يوم الأربعاء، مما يمنح يامال فرصة مثالية أخرى لإثبات جدارته بالفوز بجائزة الكرة الذهبية.
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