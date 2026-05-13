وداعًا حلم الـ100 نقطة: هانزي فليك جهز خطة الموسم الجديد ضد ديبورتيفو ألافيس.. "بديل باستوني" يظهر في برشلونة ولكن!

برشلونة يخسر بعد حسم لقب الدوري..

بينما تنفق الأندية العملاقة في أوروبا "المليارات"، بحثًا عن القطعة الناقصة في سوق الانتقالات؛ يقوم مدربو العملاق الكتالوني برشلونة بالالتفات إلى مدرسة "لاماسيا"، ليجدوا دائمًا من يروي عطش الفريق للمواهب.

نعم.. "لاماسيا" وهي مدرسة تكوين اللاعبين في برشلونة؛ قدّمت للعالم الكثير من المواهب الرائعة، الذين أصبحوا نجومًا عالميين فيما بعد.

ولم يختلف الأمر مع المدير الفني الألماني هانزي فليك، الذي تولى قيادة العملاق الكتالوني صيف 2024؛ حيث أعطى فرصًا لعديد المواهب الشابة في مدرسة "لاماسيا"، على مدار الموسمين الماضي والحالي.

آخر هذه المواهب هو المدافع الشاب ألفارو كورتيس؛ الذي ظهر في مباراة برشلونة ضد مستضيفه نادي ديبورتيفو ألافيس، في الجولة 36 من مسابقة الدوري الإسباني 2025-2026.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور كورتيس مع "كبار" برشلونة لأول مرة..

    من هو ألفارو كورتيس "موهبة" برشلونة الجديدة؟

    ألفارو كورتيس مدافع إسباني من مواليد 17 مارس 2005؛ حيث يبلغ من العمر 21 سنة، ويجيد اللعب بالقدم اليسرى.

    وبدأ كورتيس مسيرته في نادي ريال سرقسطة الإسباني؛ قبل الانتقال إلى الفئات السنية للعملاق الكتالوني برشلونة، صيف 2021.

    وتدرج المدافع الإسباني الشاب في مختلف الفئات السنية لبرشلونة؛ قبل أن يتم تصعده إلى الفريق الثاني "الرديف"، صيف 2024.

    ولفت كورتيس الأنظار إليه مع برشلونة أتلتيك "الرديف"، في الموسم الرياضي الماضي 2024-2025؛ وذلك رغم هبوط الفريق إلى "الدرجة الرابعة"، بشكلٍ رسمي.

    وفي الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، أصبح كورتيس قطعة أساسية في تشكيل "رديف" العملاق الإسباني؛ حيث جاءت أرقامه على النحو التالي:

    * مباريات: 27.

    * دقائق: 2.385.

    * مساهمات تهديفية: 5.

    * أهداف: 3.

    * تمريرات حاسمة: 2.

    هانزي فليك فضل جيرارد مارتين رغم مميّزات ألفارو كورتيس!

    استكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. يجب الإشارة إلى أن الصحف الكتالونية، طالبت المدير الفني الألماني هانزي فليك، في بداية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بتصعيد المدافع الإسباني الشاب ألفارو كورتيس، إلى صفوف فريق برشلونة الأول لكرة القدم.

    المطالب بتصعيد كورتيس؛ جاءت بعد رحيل المدافع الإسباني المخضرم إينيجو مارتينيز، وانتقاله إلى نادي العاصمة السعودية النصر.

    وحسب هذه الصحف، يمتلك المدافع الإسباني الشاب كافة المقومات، ليصبح أحد عناصر الفريق البرشلوني الأول، خاصة بعد رحيل مارتينيز؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: مدافع أيسر؛ وهو الأمر الذي يحتاجه برشلونة كثيرًا.

    * ثانيًا: قوته البدنية الكبيرة؛ والتي تجعله يفوز بالكثير من الالتحامات.

    * ثالثًا: جودة بناء اللعب من الخلف؛ وهي شرط أساسي لتمثّيل الفريق الأول.

    * رابعًا: قراءة جيدة للعب؛ ما يُمكنه من استخلاص الكثير من الكرات ضد الخصم.

    لكن رغم ذلك؛ لم يقم فليك بتصعيد هذا اللاعب إلى الفريق الأول، حيث فضل عليه الظهير الأيسر جيرارد مارتين.

    نعم.. فليك قام بتدريب مارتين صاحب القدم اليسرى، للعب في مركز قلب الدفاع بدلًا من الظهير؛ حيث نجح فيه وقدّم مستويات كبيرة، ليكوّن ثنائية مع النجم الإسباني الشاب باو كوبارسي.

    إلا أن المدير الفني الألماني قرر أخيرًا، منح الفرصة إلى ألفارو كورتيس؛ وذلك خلال مواجهة نادي ديبورتيفو ألافيس، بعد حسم لقب الدوري الإسباني رسميًا.

    رحيل أراوخو أبرزها.. دلائل مهمة من مشاركة ألفارو كورتيس أساسيًا

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. عندما فضل الألماني هانزي فليك، المدير الفني للعملاق الكتالوني برشلونة، إعطاء الفرصة إلى المدافع الإسباني الشاب ألفارو كورتيس؛ كان ذلك بجوار مواطنه باو كوبارسي، وليس الأوروجوياني رونالد أراوخو.

    إشراك كورتيس بجوار كوبارسي، في "التشكيل الأساسي" لبرشلونة، ربما يكون دلالة على أمرين مهمين؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: اقتراب رحيل أراوخو في الميركاتو الصيفي القادم؛ حيث لم يعد يشارك أساسيًا، حتى بعد حسم لقب الدوري الإسباني.

    * ثانيًا: إعداد هذه الثنائية الدفاعية للموسم الرياضي القادم؛ إذا فشل برشلونة في ضم نجم عالمي كبير، بشكلٍ رسمي.

    والجميع يعلم رغبة برشلونة، في التعاقد مع المدافع الإيطالي أليساندرو باستوني من نادي إنتر، في الميركاتو الصيفي القادم؛ إلا أن الأولوية لا تزال لتدعيم خط المقدمة، حيث سيتم وضع أكبر ميزانية لتعزيز هذا المركز.

    انتهى حلم الـ100 نقطة مع كورتيس.. لكنه قد يكون "بديلًا" لباستوني!

    ما نريد قوله من كل ما سبق.. المدير الفني الألماني هانزي فليك، ربما أراد الحكم على المدافع الإسباني الشاب ألفارو كورتيس؛ وذلك بعد حسم العملاق الكتالوني برشلونة، لقب الدوري المحلي رسميًا.

    وقدّم كورتيس مستوى جيد بصفةٍ عامة، ضد نادي ديبورتيفو ألافيس، في أول ظهور له مع "كبار" برشلونة؛ وهو ما يعطي فليك انطباعًا عليه، كالتالي:

    * أولًا: أن يكون أحد عناصر الفريق الأول، في الموسم الرياضي القادم؛ إذا فشل برشلونة في التعاقد مع مدافع عالمي، خاصة أليساندرو باستوني.

    * ثانيًا: إعارته لاكتساب المزيد من الخبرات والعودة بشكلٍ أقوى؛ إذا تم التعاقد مع باستوني أو أي مدافع عالمي.

    لكن رغم مستواه الجيد ضد ألافيس، إلا أن كورتيس لا يزال يحتاج إلى التعلُّم أكثر؛ خاصة في عملية التمركز خلال الكرات الثابتة، وبعض التحركات فوق أرضية المستطيل الأخضر.

    المهم.. أكثر ما شوه ليلة ألفارو كورتيس السعيدة؛ هي خسارة برشلونة (0-1) ضد ألافيس، ونهاية حلم الـ100 نقطة.

    وكانت كتيبة فليك، تُمني النفس للوصول إلى 100 نقطة، ومعادلة إنجازي ريال مدريد وبرشلونة نفسه؛ وذلك على النحو التالي:

    * موسم 2011-2012: تحقيق ريال مدريد الدوري الإسباني بـ100 نقطة؛ تحت قيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو.

    * موسم 2012-2013: تحقيق برشلونة الدوري الإسباني بـ100 نقطة؛ تحت قيادة المدير الفني الإسباني الراحل تيتو فيلانوفا.

    إلا أن رصيد برشلونة تجمد عند النقطة 91، بعد الخسارة ضد مستضيفه ألافيس؛ ليكون أكبر عدد نقطي يُمكن أن يصل إليه في الدوري هذا الموسم، هو 97 - إذا فاز في آخر مباراتين -.

