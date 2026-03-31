هالاند أخرج "الشوكة والسكينة" أمام سويسرا .. يحتاج لصديقه في كأس العالم والتشكيك بموهبته أصبح مقبولًا!

مشهد متكرر وممل لهالاند نراه في كل مرة لا تتاح له الفرصة الكافية من أجل تهديد مرمى المنافس، عندما لا يتم إمداده بالكرات الكافية في مناطق الخطورة يختفي تمامًا ولا يقدم أي شيء.

الخمول أصاب الجميع في هذه المباراة، وكأن الـ22 لاعبًا يسألون أنفسهم:"لماذا نحن هنا؟، ماذا نفعل في هذه المباراة التي لن تقدم أو تؤخر أي شيء، هل هي حقًا استعدادًا حقيقيًا لكأس العالم؟ أم مجرد مواجهة روتينية حتى لا نجلس في منازلنا".

من الطبيعي والمنطقي الالتفات إلى هذه الحقيقة، عندما نتحدث عن تقييم هالاند أو أي لاعب آخر، لأن هناك العديد من المباريات خلال فترة التوقف الدولي الحالية بلا أهمية، وإقامتها من عدمها سواء.

ولكن نجم مانشستر سيتي واختفائه اليوم ليس متعلق بالمباراة، أكثر من اعتبارها كعادة للنجم النرويجي، الذي يفتقد للكثير من الحدة والشراسة عندما يتعلق الأمر بالتداخل والتأثير خارج منطقة الجزاء.

هذه الحالة ظهرت على هالاند في الكثير من المباريات والمناسبات مع مانشستر سيتي، وبدأت في التفاقم خلال الموسم الماضي، ووصلت إلى أسوأ مراحلها في هذا العام، مما يأتي بمثابة مؤشر الخطر في تقييم اللاعب بشكل عام.

مرة أخرى، من البلاهة أن نتخذ مباراة سويسرا كمعيار لتقييم اللاعب، لأن هالاند ظاهرة من الصعب تفسيرها عمومًا، سجل 30 هدفًا في 43 مباراة مع سيتي هذا الموسم، ومع ذلك يمكننا القول إنه يمر بواحد من أسوأ مستوياته من حيث الثبات والتأثير وصناعة الفارق في المواعيد الهامة.

ولكن موهبته أصبحت خاضعة للتشكيك بشكل كبير في آخر موسمين، لأنه يصبح عاديًا أو حتى "أقل من العادي" عندما تصله الكرة خارج المنطقة، عكس كيليان مبابي وغيره من المهاجمين المميزين.



