هالاند أخرج "الشوكة والسكينة" أمام سويسرا .. يحتاج لصديقه في كأس العالم والتشكيك بموهبته أصبح مقبولًا!

مباراة كارثية لنجم مانشستر سيتي

كم مرة قلنا فيها إن هذه المباراة هي الأسوأ لهالاند هذا الموسم؟ كثيرًا، وعلينا تكرارها الليلة أيضًا، بعد المستوى المتواضع الذي ظهر به أمام سويسرا.

ربما هي مواجهة ودية بلا معنى، ضمن استعداداتهما لخوض كأس العالم 2026، كانت باهتة بلا فرص حقيقية عديدة، لذلك النتيجة النهائية منطقية للغاية، وهي الأسوأ لأي متابع للعبة .. 0/0.

بعد 90 دقيقة من اللاشيء بين هولندا وسويسرا، كان علينا متابعة 63 لعبها هالاند ولم يقدم الكثير، في مشهد قد يُقلق المدرب بيب جوارديولا بسبب ما ينتظر مانشستر سيتي خلال الموسم الجاري.


    مباراة ودية ولكن

    مشهد متكرر وممل لهالاند نراه في كل مرة لا تتاح له الفرصة الكافية من أجل تهديد مرمى المنافس، عندما لا يتم إمداده بالكرات الكافية في مناطق الخطورة يختفي تمامًا ولا يقدم أي شيء.

    الخمول أصاب الجميع في هذه المباراة، وكأن الـ22 لاعبًا يسألون أنفسهم:"لماذا نحن هنا؟، ماذا نفعل في هذه المباراة التي لن تقدم أو تؤخر أي شيء، هل هي حقًا استعدادًا حقيقيًا لكأس العالم؟ أم مجرد مواجهة روتينية حتى لا نجلس في منازلنا".

    من الطبيعي والمنطقي الالتفات إلى هذه الحقيقة، عندما نتحدث عن تقييم هالاند أو أي لاعب آخر، لأن هناك العديد من المباريات خلال فترة التوقف الدولي الحالية بلا أهمية، وإقامتها من عدمها سواء.

    ولكن نجم مانشستر سيتي واختفائه اليوم ليس متعلق بالمباراة، أكثر من اعتبارها كعادة للنجم النرويجي، الذي يفتقد للكثير من الحدة والشراسة عندما يتعلق الأمر بالتداخل والتأثير خارج منطقة الجزاء.

    هذه الحالة ظهرت على هالاند في الكثير من المباريات والمناسبات مع مانشستر سيتي، وبدأت في التفاقم خلال الموسم الماضي، ووصلت إلى أسوأ مراحلها في هذا العام، مما يأتي بمثابة مؤشر الخطر في تقييم اللاعب بشكل عام.

    مرة أخرى، من البلاهة أن نتخذ مباراة سويسرا كمعيار لتقييم اللاعب، لأن هالاند ظاهرة من الصعب تفسيرها عمومًا، سجل 30 هدفًا في 43 مباراة مع سيتي هذا الموسم، ومع ذلك يمكننا القول إنه يمر بواحد من أسوأ مستوياته من حيث الثبات والتأثير وصناعة الفارق في المواعيد الهامة.

    ولكن موهبته أصبحت خاضعة للتشكيك بشكل كبير في آخر موسمين، لأنه يصبح عاديًا أو حتى "أقل من العادي" عندما تصله الكرة خارج المنطقة، عكس كيليان مبابي وغيره من المهاجمين المميزين.


    الأمور تختلف مع أوديجارد

    رغم الانتقادات الموجهة له مع آرسنال خلال الموسم الجاري، إلا أن تأثير النرويجي مارتن أوديجارد يتضح في بعض المناسبات مع المدفعجية، وبالأخص مع هالاند في منتخب بلاده، لأنه يلعب بحرية أكبر مع المدرب ستال سولباكين، أكثر من التي يلقاها مع ميكيل أرتيتا.

    أوديجارد غاب عن آرسنال لفترات طويلة هذا الموسم بسبب الإصابة، وبطبيعة الحال لم يشارك اليوم لمشاكل بدنية، ليؤدي ذلك إلى انخفاض فاعلية هالاند وألكساندر سورلوث وغيرهما.

    صانع ألعاب آرسنال هو المحرك الرئيسي لمنتخب النرويج، يعرف أين يجد صديقه وزميله هالاند، وكيف يضعه في الأماكن الصحيحة المواجهة للمرمى، ويظهر في أفضل حالاته أثناء تواجده في الملعب.

    لو أرادت النرويج فعل شيئًا ما في المونديال، سيحدث ذلك من خلال أوديجارد وهالاند معًا، لأن هناك حالة من الفاعلية والانسجام بينهما، رغم التنافس الشديد بين آرسنال وماشستر سيتي.

    المستوى الهجومي كان كارثيًا اليوم، كل من في الجانب الهجومي سواء أنطونيو نوسا، مورتين ثورسبي، كريستيان ثورسفيدت أو ألكساندر سورلوث، ولذلك كان من الطبيعي أن تأتي المباراة سلبية بهذا الشكل.

    هل كان الأمر مقصودًا؟

    بغض النظر عن حقيقة أن هالاند يواجه مشكلة تخص مساهمته خارج منطقة الجزاء، إلا أن هناك احتمالية تعمده اللعب بـ"الشوكة والسكينة" اليوم من أجل تجنب إصابة كارثية تنهي موسمه تمامًا.

    جميعنا شاهدنا ما حدث مع المنافس آرسنال، انسحاب المصاب نوني مادويكي وديكلان رايس وبوكايو ساكا من قائمة آرسنال، إصابة مارتن زوبيميندي مع إسبانيا وغيرهم، مما دفع المدرب ميكيل أرتيتا لسحب لاعبيه سريعًا لتفادي نهاية كارثية للموسم.

    البعض قام بتوجيه اللوم على آرسنال، بأن الأداء الوطني واجب على الجميع، والبعض الآخر قال إن النادي اللندني لديه كل الحق لأن العديد من هذه المباريات الودية لا قيمة لها ولن تؤثر من قريب أو من بعيد على أي شيء، حتى فيما يتعلق باستدعاء هؤلاء اللاعبين للمونديال من عدمه.

    مباراة سويسرا لم تكن تعني أي شيء لهالاند، الاستدعاء لكأس العالم أمر مضمون ولا شك فيه، لذلك ربما تعمد اللاعب عدم التداخل والمجازفة البدنية العنيفة، حتى لا يلحق بلاعبي آرسنال وضحاياه من المصابين.

    هناك لقطة في الشوط الثاني من خطأ فادح لمدافع سويسرا خلال تمريره الكرة للحارس يفون مفوجو، لم يبذل هالاند المجهود الكافي لاستغلالها، ولو كانت اللقطة في البريميرليج لاختلف الموقف تمامًا.

    مانشستر سيتي لا يزال ينافس على الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد بعد الفوز بـ"كاراباو كب"، ولو تعمد هالاند التراخي اليوم واللعب بأقل مجهود، لا يمكن لومه لأن لديه ما هو أهم عند العودة إلى ملعب الاتحاد يوم السبت القادم، من أجل مواجهة ليفربول في دور الثمانية من بطولة الكأس!



