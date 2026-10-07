بعد اقترابه من "مرحلة الخطر" .. قرار عاجل لمانشستر سيتي لإنقاذ إرلينج هلاند

تم استبدال إرلينج هالاند في الدقيقة 67 من مباراة النرويج التي خسرتها بنتيجة 2-1 أمام البرتغال في دوري الأمم. وقد طلب المهاجم إجراء التبديل بعد تعرضه لما يُشتبه أنه إجهاد عضلي.

وسرعان ما تبددت المخاوف من وجود إصابة خطيرة. فقد أكد مدرب النرويج ستالي سولباكن أن الخروج المبكر كان قراراً مُخططاً له مسبقاً لإدارة الحمل البدني المرهق للاعب البالغ من العمر 26 عاماً.

وبحسب "ذا صن" فقد منح مانشستر سيتي المهاجم الهداف، الذي سجل بالفعل خمسة أهداف في خمس مباريات بالدوري هذا الموسم، إجازة قصيرة. ومن المقرر أن يعود إلى ملعب الاتحاد يوم الخميس لإنهاء الاستعدادات لرحلة الأحد الحاسمة إلى أنفيلد.



