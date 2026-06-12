هالاند أفضل من إبراهيموفيتش وكلوب يصطاد تشيشاريتو .. كأس العالم "مختلف" ينطلق في المدرجات!

جذب ملعب "أزتيكا" الأسطوري الأنظار مساء الخميس في افتتاح كأس العالم بالأجواء الكروية المميزة والحضور الجمهوري الضخم في مدرجاته المهيبة، ولكن على هامش ذلك العرس الكروي كان هناك صراع آخر يدور في الغرف المغلقة وعلى حدود الملعب وليس داخله بين اللاعبين، وهو صراع المحللين والمعلقين.
تنافست أبرز القنوات في اختيار طاقم عملها لكأس العالم في الولايات المتحدة، المكسيك، وكندا، ما بين نجوم عالميين سابقين وحتى حاليين، لدرجة أن بعض من تلك الاستديوهات الافتتاحية للبطولة الأكبر في اللعبة كان أكثر إثارة من المباراة نفسها!