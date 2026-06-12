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Jurgen Klopp Thomas Muller gfx (Goal only)Social/Gemini
هيثم محمد

هالاند أفضل من إبراهيموفيتش وكلوب يصطاد تشيشاريتو .. كأس العالم "مختلف" ينطلق في المدرجات!

فقرات ومقالات
التحليل الفني
المكسيك ضد جنوب أفريقيا
المكسيك
جنوب أفريقيا
كأس العالم
إرلينج هالاند
زلاتان إبراهيموفيتش

بطولة أخرى في "التحليل" تجذب الانتباه

جذب ملعب "أزتيكا" الأسطوري الأنظار مساء الخميس في افتتاح كأس العالم بالأجواء الكروية المميزة والحضور الجمهوري الضخم في مدرجاته المهيبة، ولكن على هامش ذلك العرس الكروي كان هناك صراع آخر يدور في الغرف المغلقة وعلى حدود الملعب وليس داخله بين اللاعبين، وهو صراع المحللين والمعلقين.

تنافست أبرز القنوات في اختيار طاقم عملها لكأس العالم في الولايات المتحدة، المكسيك، وكندا، ما بين نجوم عالميين سابقين وحتى حاليين، لدرجة أن بعض من تلك الاستديوهات الافتتاحية للبطولة الأكبر في اللعبة كان أكثر إثارة من المباراة نفسها!

  • نجم أمريكا يستفز زلاتان بحضور هنري

    اختارت "فوكس" الثلاثي زلاتان إبراهيموفيتش، تييري هنري، ونجم أمريكا السابق في مونديال 1994 أليكسي لالاس المعروف بالآراء المثيرة للجدل لتحليل اللقاء الافتتاحي، ولم يفوت المدافع الأمريكي الفرصة لاستفزاز إبرا.

    لالاس قال إن في حال تمتع نجم النرويج إرلينج هالاند ببطولة قوية سيكون من وجهة نظره لاعبًا أفضل من إبراهيموفيتش، الرأي الذي لم يعجب الأخير ورد عليه مباشرة بأسلوبه الصريح بأن هالاند لاعب "أحادي" الأسلوب وليس شامل مثله، مشيرًا لكونه فقط هداف مميز داخل منطقة الجزاء وليس أكثر!



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  • صمت جنوب إفريقي مهيب

    اختار الثلاثي الأسطوري لجنوب إفريقيا بيني مكارثي، كوينتن فورتشون، وأرون موكوينا الصمت التام كتعليق على الأداء الذي قدمه منتخب البلاد في اللقاء الافتتاحي ضد المكسيك وخسره بهدفين نظيفين.

    لمدة تقارب نصف الدقيقة، لم تصدر ولو كلمة واحدة في استوديو قناة "سبورتي تي في" المحلية بحضور الثلاثي، ليقرر المذيع في النهاية التعليق بنفسه على النتيجة المخيبة للأمل من "الأولاد" بالظهور الأول في مونديال 2026!



  • كلوب ومولر شو!

    مستشار شركة رد بول يورجن كلوب ولاعب فانكوفر الكندي وأسطورة بلاده توماس مولر كانا طاقم التحليل للتلفاز الألماني "Magneta" من أجل الافتتاح، وصنعا الحدث!

    اختارا ملابس غير رسمية خفيفة وظهر مولر مرتديًا بدلة للتبريد سخر منها كلوب، والنتيجة تعرضهم للغرق عند هطول الأمطار بشدة أثناء المباراة، وكانا معجبان بالأجواء في ملعب "أزتيكا" لدرجة الغناء مع الجمهور على الهواء مباشرة، وفي منتصف البث التقطا نجم المكسيك ومانشستر يونايتد وريال مدريد السابق تشيشاريتو هيرنانديز وهو يعلق على اللقاء لأحد القنوات، فجذبه كلوب وسخر من نفسه قائلًا: "المرة القادمة هذا الرجل سيأتي معنا، انظر فقط لمدى أناقته!"، تغطية تعد بأنها ستكون مميزة في ألمانيا!



  • أبو تريكة يهاجم أمريكا

    فتح الأسطورة المصرية محمد أبو تريكة، النار على بطولة كأس العالم 2026؛ وذلك بالتزامن مع انطلاق أولى مباريات هذه النسخة، بين المكسيك وجنوب إفريقيا.

    وتوقع الأسطورة المصرية محمد أبو تريكة، أن يكون كأس العالم 2026؛ هو "الأفشل" في تاريخ هذه البطولة، التي انطلقت لأول مرة عام 1930.

    وعلى جانب آخر.. قام الأسطورة المصرية محمد أبو تريكة، بمهاجمة هوجو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا؛ وذلك على هامش المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2026، ضد البلد المستضيف المكسيك.

    وأعرب أبو تريكة عن دهشته؛ بخصوص صمت بروس عن سوء تنظيم بطولة كأس العالم 2026، وعدم انتقاده لبعض الإجراءات الأمريكية تحديدًا.

    وأشار الأسطورة المصرية إلى أن صمت بروس؛ يأتي على الرغم من هجومه الشديد ضد المغرب، التي نظمت بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة.

    تصريحات أبو تريكة كاملة هنا.

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