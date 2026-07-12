"لا يعرف كيف هو اللعب ضد هالاند والنرويج" .. رد غريب من بيلينجهام على اتهامات توخيل!

لم يتردد توخيل في إبداء رأيه بصراحة في تحليله بعد المباراة، على الرغم من وصول «الأسود الثلاثة» إلى الدور نصف النهائي. ورغم إشاده بروح الفريق، إلا أنه وصف إنجلترا بأنها كانت «محظوظة»، وأعرب عن إحباطه من المستوى الفني الذي أظهره فريقه. وقال توخيل للصحفيين: «أنا لست راضياً تماماً، ولا سعيداً بنسبة 100 في المائة بالطريقة التي لعبنا بها، وأنا متمسك برأيي، أعتقد أنه بإمكاننا اللعب بسرعة أكبر وبدقة أكبر. لقد ارتكبنا الكثير من الأخطاء غير القسرية والأخطاء الفنية في لعبنا، مما كلفنا الكثير من الثقة".

ومع ذلك، سارع المدرب السابق لتشيلسي إلى توضيح أنه لا توجد أي خلافات داخل المعسكر قبل مباراة نصف النهائي ضد الأرجنتين.

وأصر على أنه رغم متطلباته العالية، فإن حبه للفريق لا يزال كبيراً. وأضاف: «هناك الكثير من الأمور التي يمكننا تحسينها، وهذا ليس مشكلة، لكن لا يوجد أي انفصال بيني وبين فريقي، ولا حتى 1 في المائة، أنا ممتلئ بالقلب وأحب لاعبي وفريقي والطريقة التي يؤدون بها أداءً كبيراً».



