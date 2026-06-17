عين على الحكم | قُتلت المباراة بعد دفعة إرلينج هالاند .. شبهة ظلم للمنتخب العراقي أمام النرويج وتقنية الفيديو "ضيف شرف"

العراق والنرويج افتتحا مشوارهما اليوم الأربعاء، في كأس العالم 2026، على ملعب بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن منافسات المجموعة التاسعة التي تضم أيضًا منتخبي فرنسا والسنغال.

وقد خرج النرويجيون متقدمين من شوط المباراة الأول بثنائية، سجلها النجم إرلينج هالاند في الدقيقتين 29 و43، مقابل هدف وحيد، أحرزه العراقي أيمن حسين في الدقيقة 39.

فيما أضاف ليو أوستيجارد الهدف الثالث للنرويج في الشوط الثاني، تحديدًا بالدقيقة 77 من عمر المباراة، وهو الهدف الذي أثار الجدل وقتل المباراة بتوسيع الفارق، قبل أن يسجل أيمن حسين الهدف الرابع للنرويج بالخطأ في مرماه بالدقيقة 6+90.



