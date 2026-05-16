هالاند المدافع يطغى ولمحة الهدف أنقذته وقرار مرموش المبكر شتته.. المصري لعب النهائي دون أن يلاحظه أحد!

نجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق فوز ثمين بهدف نظيف على نظيره تشيلسي في المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي التي أقيمت اليوم على أرضية ملعب ويمبلي الشهير وسط حضور جماهيري غفير.

اتسم اللقاء بالصعوبة البالغة وندرة الفرص الهجومية المحققة خاصة خلال مجريات الشوط الأول الذي شهد تحفظًا دفاعيًا كبيرًا من الجانبين وتكتلاً واضحًا في منتصف الملعب.

ولم يتغير الوضع إلا في الشوط الثاني عندما تمكن المهاجم أنطوان سيمينيو من تسجيل هدف الفوز الغالي في الدقيقة 71 بعد مجهود جماعي متميز منح الفريق السماوي لقبًا جديدًا يضاف إلى خزائن بطولاته المحلية في ليلة حبست أنفاس المتابعين حتى الثواني الأخيرة.



