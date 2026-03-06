قد يكون الديربي الأخير: موقف هاكان تشالهان أوغلو من المشاركة "أساسيًا" في قمة ميلان!

"من سيجلس في مقصورة التحكم في التشكيلة الأساسية لإنتر في الديربي ضد ميلان مساء الأحد؟" السؤال الأبرز حول ملف ديربي مادونينا، في ظل زحف النيراتزوي نحو المنافسة على لقب الـ(سيري آ).

كريستيان كيفو لديه العديد من الخيارات، ولكن من بين العناصر المتاحة هناك لاعب واحد يمكنه بالتأكيد أن يحجز مكانه بين أكثر اللاعبين المنتظرين في هذه المباراة الكبيرة: هاكان تشالهان أوغلو.

هذا ليس فقط لأنه أحد اللاعبين الذين يمكنهم إحداث فرق كبير، ولكن أيضًا لأنه أحد اللاعبين أصحاب الخبرة الكبيرة في الديربي، وربما الأكثر ترقبًا على الإطلاق.

Getty/Goal