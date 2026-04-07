Goal.com
مباشر
Live Scores, Stats, and the Latest News
ArsenalGoal Ar Only GFX
علي سمير

هافيرتس قادهم نحو "حافة النجاح" .. آرسنال يمنح جوارديولا الأمل ضد لشبونة ومقعد النهائي "في أمان" لبرشلونة!

فقرات ومقالات
التحليل الفني
ميكيل آرتيتا

انتصار ثمين و"خادع" لآرسنال على لشبونة

من غير المنطقي أن تكون مشجعًا ومتابعًا لكرة القدم، وتقوم بتجاهل قمة ريال مدريد وبايرن ميونخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، مفضلًا عليها مباراة سبورتينج لشبونة وآرسنال بنفس المرحلة.

نحن جئنا هنا لإخبارك "إن لم تهتم حتى بتغيير القناة لمتابعة النتيجة أو أي هجمة، فلا تقلق .. لم يفتك الكثير، بل لم يكن هناك أي شيء لتشاهده من الأساس".

مباراة بعنوان "لا لمتعة كرة القدم" بقيادة ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال، الذي لم يقدم رد الفعل المناسب الذي وعد به، عقب خسارة نهائي كأس كاراباو من مانشستر سيتي والسقوط المُروع ضد ساوثاهمبتون بدور الثمانية من كأس الاتحاد الإنجليزي.

المدرب الإسباني اتبع أسلوب الأمان الذي يعتمد عليه منذ بداية الموسم، كاد أن يكلفه من كرة في العارضة من لويس سواريز، وكرة رأسية خطيرة في الدقيقة 83، ولكنه أفلت بانتصار صعب 1/0، عن طريق هدف لكاي هافيرتس يقوده نحو مكانه المفضل "على حافة النجاح".


إن كنت ممن تابع مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد كأي شخص طبيعي، فاعلم أن هناك عدة أطراف شاهدوا مواجهة آرسنال ولشبونة، بل كانوا مهتمين بمعرفة نتيجتها لبضعة أسباب منطقية!

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-MAN CITYAFP

    بيب جوارديولا .. الأمل قائم في الدوري

    آرسنال لم يخسر ولم يتعادل بل انتصر بهدف متأخر، ولكن ما قدمه اليوم بالإضافة إلى مستويات الفترة الأخيرة عمومًا، يدق ناقوس الخطر وتمنح جوارديولا ومانشستر سيتي من أجل حسم لقب الدوري الإنجليزي لموسم 2025/2026.

    سيتي يمر بانتفاضة قوية بعد إسقاط آرسنال في نهائي كأس كاراباو وحصد اللقب المحلي الأول له هذا الموسم، كما تأهل لنصف نهائي كأس الاتحاد للعب أمام ساوثامبتون، مما يعني أنه يمكنه الفوز بثنائية بكل أريحية هذا الموسم.

    الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، آرسنال يتقدم على سيتي بـ9 نقاط في الدوري، مع وجود مباراة إضافية لجوارديولا ورفاقه، والوضع الحالي يؤكد أن المدفعجية لم يضمنوا الدوري بعد، بل هناك دراما ممكنة في الجولات الأخيرة.

    الشكل الذي لعب به آرسنال اليوم ضد سبورتينج، ونفسه أمام سيتي وساوثامبتون، يؤكد أن صفة "الفريق الأقوى في العالم" تلاشت بالتدريج منذ منتصف الموسم، لأن أرتيتا يعاني من فقر واضح في الأفكار والحلول خاصة في الثلث الأخير.

    حتى الميزة الأبرز التي لم تتأثر بكل الانتقادات المحيطة للفريق وهي الصلابة الدفاعية، أصبحت غير موجودة بنفس الطريقة، مرمى آرسنال لم يعد من المستحيل تهديده والوصول له، وهي أنباء سعيدة لجوارديولا.

    الفوز "بلا مستوى" يضع الضغوط على أرتيتا واللاعبين والجماهير، أمور لم يعتاد عليها أحد في شمال لندن، وكل مرة يفشل الفريق في التعامل معها، لذلك على بيب الشعور بالأمل بعد هذه المباراة قبل الجولات الأخيرة من البريميرليج!

  • Sporting Clube de Portugal v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    من حاولوا التعاقد مع مارتين زوبيميندي .. إنه ليس بوسكيتس الجديد

    الحديث هنا عن برشلونة وليفربول وريال مدريد، كلهم حاولوا التعاقد مع لاعب الوسط الإسباني، والذي تم تسميته بـ"سيرجيو بوسكيتس" الجديد خلال فترة تألقه مع ريال سوسييداد.

    بغض النظر عن الهدف الملغي الذي سجله زوبيميندي، وعن بعض المستويات الجيدة التي قدمها اللاعب أمام الصغار والفرق المتوسطة هذا الموسم، الدولي الإسباني مستواه متوسط وعادي في أفضل حالاته.

    نحن لا نتحامل عليه، المستويات السيئة التي يقدمها في المباريات الهامة التي يتعرض فيها الفريق لضغط، أمر يجب الالتفات عليه وعدم تجاهله من أجل بعض اللقطات الجيدة التي يتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

    فارق شاسع بين قدرة توماس بارتي في الهروب من الضغط والمشاركة في بناء الهجمة وافتكاك الكرة، وبين ما يقدمه زوبيميندي الذي كان أحد أسوأ لاعبي الفريقين أمام لشبونة، في سيناريو ومشهد مكرر للدولي الإسباني.

    إذن .. كل من ريال مدريد بقيادة مدربه السابق تشابي ألونسو، وبرشلونة وليفربول وأي فريق آخر .. لا تقلقوا زوبيميندي أصبح مشكلة آرسنال الآن!


  • Sporting Clube de Portugal v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    جماهير آرسنال .. أهلًا بكم على "حافة النجاح أو الفشل"

    الانتصار يجعل الأمور شبه محسومة، وعلى الأرجح آرسنال سيفعل مثلما حدث مع باير ليفركوزن في دور الـ16، سينتصر على أرضه في ملعب الإمارات ويتأهل للعب أمام أي من برشلونة أو أتلتيكو مدريد في نصف النهائي.

    كان من الطبيعي والمنطقي أن يكون مشجع آرسنال أحد الأطراف "غير المحظوظة" التي شاهدت هذه المباراة، حيث تأكد مرة أخرى أن الفريق يعاني دفاعيًا وهجوميًا، والعقد بدأ ينفرط بالفعل بخسارة كاراباو كب وكأس الاتحاد الإنجليزي.



    أرتيتا مصمم على أسلوبه، تحفظ وحذر وعدم تفريط في الكرة، دون إحداث أي خطورة لتهديد الخصم، مع مستويات كارثية لأغلب لاعبي الفريق خاصة في خط الهجوم.

    لولا تألق دافيد رايا وتصديه لكرتين من جيني كاتامو، لخرج آرسنال خاسرًا مع شكوك بوداع الفريق للمعترك الأوروبي أمام خصمه البرتغالي، ولكن الأمور مرت بسلام كما يحب أرتيتا.

    نتيجة تضع آرسنال على "حافة النجاح" دون أي مؤشرات حول الوصول له، الفريق جيد ولكن هل هو جيد بما يكفي للفوز بالبطولات الكبرى؟ أمر لا يزال يخضع للكثير من الشكوك.

  • Sporting Clube de Portugal v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    برشلونة وأتلتيكو مدريد .. مقعد النهائي في أمان

    الانتصار في اللحظات الأخيرة يمنح جماهير آرسنال الكثير من النشوة، خاصة وأنه جاء في ظل المعاناة الصعبة التي يعيشها المدفعجية في الفترة الأخيرة، ولكن ماذا بعد؟

    تحدثنا عن جماهير آرسنال والأندية التي حاولت التعاقد مع زوبيميندي وبيب جوارديولا، الآن يمكن إضافة برشلونة وأتلتيكو مدريد كطرفين تابعا هذه المباراة لمعرفة ما ينتظر أي منهما في حالة الوصول إلى نصف النهائي.

    ظاهريًا، آرسنال لم يخسر في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ولكن حالته الآن تجعل طريق أي من برشلونة أو أتلتيكو مرصوفًا نحو المباراة النهائية.

    المدفعجية لا يمكنهم التعامل مع قوة برشلونة الهجومية بقيادة لامين يامال ورافينيا وغيرهما، لأن دفاع الفريق لم يعد بنفس القوة.

    وأيضًا من الناحية الهجومية، دفاع برشلونة به العديد من المشاكل، ولكن الخط الأمامي للفريق اللندني هو الأسوأ بصفوفه، ولا خطر منه على هانزي فليك ورجاله.

    ربما يمتلك آرسنال فرصة أمام أتلتيكو مدريد، الفريق الذي سحقه أرتيتا في مرحلة الدوري، ومع ذلك يظل الخصم المدريدي صاحب الأفضلية رغم هذا الفوز الخادع وسط عاصفة الشكوك.

    فكرة انتقاد آرسنال بعد الفوز والاقتراب من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا تبدو غريبة، ولكن أي شخص يعرف المدفعجية جيدًا يمكنه التنبؤ بما هو قادم، ولدينا من السيناريوهات الماضية الكثير من النماذج.

    التأهل إلى نصف نهائي الأبطال "إن حدث" لم يعد إنجازًا، مع الدخول في 7 سنوات بحقبة ميكيل أرتيتا، المطلب لم يعد المنافسة والاقتراب من النجاح، بل الصعود إلى منصات التتويج، وتلك المستويات تجعل القلق يسود بين عشاق الفريق اللندني و"لهم كل الحق".




الدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال crest
آرسنال
آرسنال
بورنموث crest
بورنموث
بورنموث
الدوري البرتغالي الممتاز
إستريلا أمادورا crest
إستريلا أمادورا
EST
سبورتنج لشبونة crest
سبورتنج لشبونة
سبورتينج