هافيرتس قادهم نحو "حافة النجاح" .. آرسنال يمنح جوارديولا الأمل ضد لشبونة ومقعد النهائي "في أمان" لبرشلونة!

من غير المنطقي أن تكون مشجعًا ومتابعًا لكرة القدم، وتقوم بتجاهل قمة ريال مدريد وبايرن ميونخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، مفضلًا عليها مباراة سبورتينج لشبونة وآرسنال بنفس المرحلة.

نحن جئنا هنا لإخبارك "إن لم تهتم حتى بتغيير القناة لمتابعة النتيجة أو أي هجمة، فلا تقلق .. لم يفتك الكثير، بل لم يكن هناك أي شيء لتشاهده من الأساس".

مباراة بعنوان "لا لمتعة كرة القدم" بقيادة ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال، الذي لم يقدم رد الفعل المناسب الذي وعد به، عقب خسارة نهائي كأس كاراباو من مانشستر سيتي والسقوط المُروع ضد ساوثاهمبتون بدور الثمانية من كأس الاتحاد الإنجليزي.

المدرب الإسباني اتبع أسلوب الأمان الذي يعتمد عليه منذ بداية الموسم، كاد أن يكلفه من كرة في العارضة من لويس سواريز، وكرة رأسية خطيرة في الدقيقة 83، ولكنه أفلت بانتصار صعب 1/0، عن طريق هدف لكاي هافيرتس يقوده نحو مكانه المفضل "على حافة النجاح".





إن كنت ممن تابع مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد كأي شخص طبيعي، فاعلم أن هناك عدة أطراف شاهدوا مواجهة آرسنال ولشبونة، بل كانوا مهتمين بمعرفة نتيجتها لبضعة أسباب منطقية!