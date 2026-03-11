هازارد: "لن أتفاجأ إذا اعتزل فينيسيوس اللعب في سن الثلاثين"

"الآن يتحدث الناس أكثر عما يفعله خارج الملعب أو ما يتعرض له، بدلاً من ما يقدمه في المباراة. الناس ينسون أنه لاعب استثنائي"، أوضح هازارد. "كل هذا لا بد أن يثقل كاهله. لا بد أن يكون من الصعب عليه أن ينزل إلى الملعب وهو يفكر فقط في كرة القدم. لن أتفاجأ إذا قال في سن الثلاثين أنه سيغادر، أنه سيترك كرة القدم، لأن ذلك لن يغير شيئًا على أي حال"، أوضح هازارد في مقابلة مع الإذاعة والتلفزيون العامين RTBF.

على الرغم من الجدل الذي غالبًا ما يحيط بالمهاجم البرازيلي، يرى هازارد أن لديه عقلية مشابهة لعقلية هازارد: "إنه ببساطة شخص يحب كرة القدم، ويحب اللعب ويريد فقط الاستمتاع. مثلما كان الحال معي عندما كنت على أرض الملعب".

ومع ذلك، إذا كان بإمكانه أن يقدم له نصيحة، فإن النجم البلجيكي السابق سيدعوه إلى توخي الحذر: "سأقول له: 'كن حذراً'. العب كما تريد، لكن كن حذراً. الناس في انتظارك. استمر في اللعب، واستمتع، وامتع عشاق كرة القدم الحقيقيين".