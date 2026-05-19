إيدين هازارد: خلافة كريستيانو رونالدو لم تكن هدفًا لي ولوكا مودريتش رفض طلبي في ريال مدريد

انتقل هازارد من تشيلسي إلى مدريد في صيف عام 2019 مقابل مبلغ خيالي قدره 100 مليون يورو (88 مليون جنيه إسترليني/112 مليون دولار)، ليصل إلى هناك بعد عام واحد فقط من رحيل رونالدو التاريخي.

وبعد أن حصل على القميص رقم 7 الأيقوني، واجه اللاعب الدولي البلجيكي توقعات هائلة لملء الفراغ الإحصائي والعاطفي الذي خلفه النجم البرتغالي. ومع ذلك، عانى هازارد خلال فترة وجوده في العاصمة الإسبانية من إصابات متكررة ومشاكل في اللياقة البدنية وتذبذب في المستوى على مدار أربعة مواسم مخيبة للآمال.