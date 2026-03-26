هاري ماجواير يكشف عن رأيه الحقيقي في روبن أموريم، المدرب السابق لمانشستر يونايتد
إشادة كبيرة رغم الصعوبات التي واجهها في أولد ترافورد
تم إقالة أموريم في يناير بعد فترة صعبة دامت 14 شهراً، لم يسجل خلالها سوى 24 فوزاً في 63 مباراة، وتعرض خلالها لانتقادات متكررة بشأن خياراته التكتيكية وتشكيلته. وفي حديثه إلى صحيفة «ذا ميرور»، دافع ماجواير عن مدربه السابق قائلاً: «أعتقد أن روبن كان رائعاً معي. لقد لعبت تقريباً كل المباريات تحت قيادة روبن عندما كنت لائقاً بدنياً. ليس لدي الكثير من الأشياء السيئة لأقولها عن روبن. أنا أحب روبن حقاً، وأعتقد أن لديه أفكاراً رائعة. لكن هذه الأفكار لم تنجح في مانشستر يونايتد. أعتقد أنه سيواصل مسيرته ويحقق نجاحاً باهراً، وأنه في ناديه القادم سيحقق على الأرجح العديد والعديد من الانتصارات.
"تحدثت معه عندما غادر. تمنى لنا كل التوفيق. أنا متأكد من أنه كان مستاءً، لكنني أعلم أنه لا يزال شاباً جداً، وأنا متأكد من أنه سيحقق إنجازات رائعة في مجال الإدارة."
يجب على اللاعبين تحمل "المسؤولية" عن الفشل
ورفض قائد مانشستر يونايتد السابق إلقاء اللوم بالكامل على المدرب، مشيرًا إلى أن اللاعبين فشلوا في تنفيذ الرؤية التي وُضعت لهم. وأضاف ماغواير: "الأمور لم تسر على ما يرام أو تنجح، وأعتقد أننا كلاعبين علينا أن نتحمل قدرًا كبيرًا من المسؤولية عن ذلك أيضًا. لكنني أعتقد أنه قاد النادي في اتجاه معين، وأعتقد أنه يستحق الكثير من الثناء على ذلك، حيث بنى فريقًا جيدًا وقويًا، وأعتقد أنه يستحق الثناء على ذلك".
أموريم مرشح للعودة المفاجئة إلى بنفيكا
في الوقت الذي يسير فيه مانشستر يونايتد في اتجاه جديد، يُرجح بالفعل أن يعود أموريم إلى منصب المدرب في خطوة ستحظى باهتمام كبير. وتشير تقارير إخبارية في البرتغال إلى أنه المرشح الأوفر حظاً لتولي منصب المدرب في بنفيكا، حيث من المحتمل أن يحل محل جوزيه مورينيو. ومن شأن هذه الخطوة أن تثير جدلاً كبيراً، نظراً لمكانته الأيقونية لدى غريم بنفيكا المحلي، سبورتينغ لشبونة.
صعود مايكل كاريك
تحت قيادة مايكل كاريك المؤقتة، شهد مانشستر يونايتد تحسناً ملحوظاً في النتائج، مما وضعه بقوة في صدارة المنافسة على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. وقد أعجب ماغواير بشدة بتأثير لاعب الوسط السابق، وأشاد بفطنته التكتيكية ومهاراته في التواصل، كما أبدى دعمه لتعيينه مدرباً دائماً للفريق.
وقال المدافع: "كان كارريك رائعاً منذ توليه المنصب. إنه يتحدث بشكل جيد للغاية. كما أنه ممتاز جداً من الناحية التكتيكية". "أعتقد أنه بقيت سبع مباريات. لقد وضعنا أنفسنا في وضع رائع. أعتقد أننا يجب أن ننهي الموسم بقوة، وأعتقد أنه يجب أن ينضم مباشرة إلى قائمة المرشحين الآخرين وأن يبدأ العملية".