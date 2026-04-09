ترجمه
هاري ماجواير يتصدر قائمة أفضل لاعبي الجولف في مانشستر يونايتد، في الوقت الذي يقدم فيه لاعبو «الشياطين الحمر» توقعاتهم بشأن الفائز ببطولة «الماسترز»
زملاء الفريق يتوجون ماغواير ملك الجولف
جاء الكشف عن براعة ماغواير في لعبة الجولف في فترة تشهد استقرارًا مهنيًا للاعب البالغ من العمر 33 عامًا. فقد أعلن مانشستر يونايتد مؤخرًا أن ماغواير قد وقع عقدًا جديدًا يمتد حتى عام 2027، وذلك تقديرًا لأدائه المذهل تحت قيادة المدرب المؤقت مايكل كاريك. وعلى الرغم من إيقافه الحالي عقب حصوله على بطاقة حمراء في مباراة بورنموث، مما سيؤدي إلى غيابه عن المواجهة المقبلة ضد ليدز يونايتد، فإنه يظل قائدًا أساسيًا في تشكيلة الفريق التي تسعى للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا. اتضح أن هذا الأداء الرائع لا يقتصر على الملعب، حيث أطلق عليه زملاؤه مؤخرًا لقب أفضل لاعب غولف في النادي.
ثابت على أرض الملعب، ثابت على نقطة الإنطلاق
في حديثهما مع وسائل الإعلام الرسمية للنادي، اتفق ماسون ماونت والحارس سين لامينز تمامًا عندما طُلب منهما تسمية أفضل لاعب غولف في التشكيلة الحالية. سارع ماونت إلى ترشيح القائد السابق، قائلاً ببساطة: "هاري ماجواير". بينما حاول نوسير مازراوي مازحاً إشراك ماونت في المحادثة، أصر لاعب وسط تشيلسي السابق على أن زميله يتفوق عليه، معترفاً: "ربما في ذلك اليوم قليلاً، لكنه أفضل مني".
وكرر لامينز ما قاله ماونت. وفي حديث منفصل مع قناة "سكاي سبورتس"، أوضح اللاعب البلجيكي: "أفضل لاعب هو على الأرجح هاري ماجواير. إنه ثابت للغاية. لا يرتكب الكثير من الأخطاء، وهذا ما تريده في لاعب غولف".
آراء متباينة بين لاعبي «الشياطين الحمر» بشأن الفوز بلقب بطولة الماسترز
مع اقتراب موعد بطولة "الماسترز" لعام 2026 في أوغستا ناشونال، أبدى نجوم فريق "يونايتد" آراءهم حول من سيحصل على "السترة الخضراء" الشهيرة. وتباينت التوقعات داخل غرفة الملابس، حيث أشار لامينز إلى لاعب ذي ضربات قوية في بطولة عام 2026، قائلاً: "آمل أن يكون برايسون ديشامبو. لقد شاهدت قناته "YouTube Golf"، وآمل أن يتمكن من استعادة مستواه والفوز ببطولة "الماسترز"."
في المقابل، اختار ماونت خيارًا أكثر وطنية بدعمه لجوستين روز لاستعادة المجد على المسرح الكبير، بينما بدا مازراوي أكثر ترددًا بشأن المشهد الحالي لرياضة الجولف، حيث بدا مرتبكًا قبل أن يستقر على اسم مألوف وهو روري ماكلروي.
الأنظار تعود إلى الديربي بين ليدز ولييدز
في حين أن الجدل الدائر حول «السترة الخضراء» يوفر تسلية مرحب بها، يظل لاعبو مانشستر يونايتد مركزين تمامًا على المرحلة الحاسمة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز. ومع ارتفاع الرهانات على التأهل إلى البطولات الأوروبية، سرعان ما عادت الأنظار إلى الملعب استعدادًا للمواجهة المرتقبة ضد الغريم اللدود ليدز يونايتد مساء الاثنين. على الرغم من أن ماغواير سيضطر لمشاهدة هذه المباراة من على مقاعد البدلاء، إلا أن تأثيره خلف الكواليس لا يزال قوياً كما كان دائماً. وكما تظهر هذه النقاشات المرحة في غرفة الملابس، فإن معنويات الفريق مرتفعة. ومن المؤكد أن الشياطين الحمر سيأملون في ترجمة هذه العقلية الفائزة إلى ثلاث نقاط حاسمة عندما يحين موعد المباراة.