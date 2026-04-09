هاري ماجواير يبلغ مانشستر يونايتد بضرورة التعاقد مع لاعبين جدد لتعزيز التشكيلة الأساسية قبل «صيف حافل للغاية»

على الرغم من الزخم الإيجابي، لا يخدع ماغواير نفسه بشأن ما يتطلبه الأمر لتقليص الفارق مع فرق مثل أرسنال ومانشستر سيتي. فقد أعرب المدافع البالغ من العمر 33 عامًا بوضوح عن ضرورة أن يتحرك مانشستر يونايتد بقوة في سوق الانتقالات، مستهدفًا بشكل خاص اللاعبين القادرين على الانضمام مباشرة إلى تشكيلة الفريق الأول بدلاً من مجرد توفير بدائل احتياطية.

"نحن في وضع قوي. لقد قضينا بضعة أشهر رائعة تحت قيادة المدرب. أشعر أن الفريق بدأ يبدو كفريق قوي. لكن هذا الصيف سيكون مهماً، مهماً للغاية. نحتاج إلى المزيد من اللاعبين، نحتاج إلى جودة أفضل، نحتاج إلى لاعبين ينضمون إلى التشكيلة الأساسية. وعندما يتكامل كل شيء، سنرى أين سنكون في بداية الموسم. سنخوض فترة إعداد جيدة وسنكون جاهزين"، أوضح المدافع.