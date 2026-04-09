هاري كين يشرح سبب وقوفه بشكل غريب وتحديقه في جماهير بايرن ميونيخ وهي تحتفل بالفوز على ريال مدريد

بعد فوز بايرن ميونيخ 2-1 على ريال مدريد، بدأت صور لكين وهو يقف ساكناً ويحدق في مدرجات الملعب تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي. وبينما كان زملاؤه منشغلين بالتصفيق لجماهير ميونيخ، ظل المهاجم ثابتاً في مكانه، وبدا وكأنه في حالة من الغيبوبة العميقة وهو يستمتع بالأجواء.

أثارت الصور جدلاً فورياً على الإنترنت، حيث أشار البعض إلى أنه كان يستشعر ضغط اللحظة، بينما تساءل آخرون عما إذا كان يمر بلحظة تأمل بشأن سعيه للفوز بأول لقب كبير في مسيرته. ومع ذلك، سارع المهاجم الهداف إلى توضيح الموقف، مؤكداً أن هناك سبباً عملياً وعاطفياً وراء سلوكه.