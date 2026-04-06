AFP
ترجمه
هاري كين ومايكل أوليسي ولويس دياز «يتناغمون معًا كساعة سويسرية»، لكن أسطورة بايرن ميونيخ يحذر من «العقلية» قبل مباراة ريال مدريد
الساعة السويسرية لكرة القدم الأوروبية
يتوجه بطل الدوري الألماني إلى ميونيخ لمواجهة ريال مدريد في مباراة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء. قبل المواجهة، وجه الأسطورة الألمانية ماتيوس تحذيرًا شديد اللهجة إلى الفريق البافاري في مقال نشره مؤخرًا. وبينما حذر الفريق من التحدي الهائل الذي يمثله العملاق الإسباني، سلط الفائز السابق بجائزة الكرة الذهبية الضوء على الأدوار المحورية التي يلعبها هاري كين ومايكل أوليسي ولويس دياز، مشيدًا بالثلاثي باعتبارهم الأصول الرئيسية القادرة على قيادة بايرن نحو المجد الأوروبي.
في مقالته الأخيرة لـ "سكاي سبورتس"، قال ماتيوس: "يمتلك حامل اللقب هجوماً مميزاً للغاية هذا الموسم، والذي يمكن مقارنته بالنسبة لي بساعة سويسرية. تتناسب التروس مع بعضها بشكل مثالي، وهناك تنسيق دقيق بين الأجزاء الفردية، وبالتالي فإن النتيجة النهائية هي عمل فني متكامل عالي الجودة. هذا العام، مع أوليسي وكين ودياز و[جمال] موسيالا و[لينارت] كارل و[سيرج] غنابري، لديك تنوع وقدرات متعددة في خط الهجوم لدرجة أن الأمر مثير للإعجاب. في أوروبا، لا يمكن لغير برشلونة مواكبة هذا المستوى، حيث يتمتع الفريق بنفس التنوع في الهجوم. هذان الفريقان يمتلكان أقوى هجوم في الوقت الحالي."
- Getty Images Sport
الصمود النفسي مطلوب في البرنابيو
على الرغم من الهيمنة المحلية، فإن التحدي المتمثل في مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا يظل أمراً مختلفاً تماماً. وحذر ماتيوس من أن هيبة الفريق الإسباني وأجواء ملعبه قد تربك الفرق غير المستعدة ذهنياً. وبالنسبة لأسطورة بايرن ميونيخ، فإن الترتيب التكتيكي يأتي في المرتبة الثانية بعد المعركة النفسية التي تنتظر اللاعبين في العاصمة الإسبانية.
وأوضح ماتيوس: "في رأيي، الأمر في مدريد لا يتعلق في المقام الأول باللاعبين الأفراد، بل يتعلق فقط بعقلية الفريق. يجب على بايرن الحفاظ على هدوئه والتواجد الذهني، لأن سحرًا خاصًا للغاية يمكن أن ينشأ في البرنابيو، وهو ما شعرت به العديد من الفرق بالفعل، خاصة في دوري أبطال أوروبا. حتى وضع الترتيب في إسبانيا أو هزيمة ريال مدريد الأخيرة أمام مايوركا لا تلعب دورًا هناك، فدوري أبطال أوروبا شيء آخر ويجب على بايرن أن يكون حاضرًا ذهنيًا في اللحظات الحاسمة".
الوحدة مقابل الأنا في أوساط النخبة
أحد المجالات التي يرى ماتثيوس أن بايرن يتمتع فيها بميزة واضحة هي الأجواء السائدة في غرفة الملابس. ففي ظل قيادة فينسنت كومباني، يبدو أن الفريق قد تخلص من التوترات الداخلية التي كانت تعصف أحيانًا بالموسم السابق. وقد تجلى هذا الشعور بالهدف الجماعي بوضوح خلال الاحتفالات الأخيرة التي أقيمت لأعضاء الفريق الأصغر سنًا، مما يشير إلى مستوى من الانسجام قد يكون مفقودًا في صفوف ريال مدريد المليئة بالنجوم.
وأشار الفائز بكأس العالم 1990 قائلاً: "أرى أن بايرن هو المرشح للتأهل. فريق فينسنت كومباني يعطي انطباعاً أكثر استقراراً بالنسبة لي، خاصة من حيث لغة الجسد. لا توجد غيرة، وهو ما كان قد يمثل مشكلة في الماضي، لكن بايرن ميونيخ حالياً هو وحدة واحدة كبيرة. لقد رأيت مرة أخرى في فرايبورغ كيف شارك الفريق بأكمله في الاحتفالات بهدف كارل، مرحباً بالشاب بشكل رائع. أظهر فريق بايرن أنه لا يتألف من أنانيين، بينما في ريال مدريد على الجانب الآخر، تظهر الغرور مراراً وتكراراً ويبدو أن هذا الشعور بالتماسك الجماعي غالباً ما يكون مفقوداً".
- AFP
عامل هاري كين
قبل 24 ساعة فقط من انطلاق المباراة، لا تزال الشكوك تحوم حول ما إذا كان كين سيشارك في التشكيلة الأساسية أم لا. لا يزال قائد منتخب إنجلترا يتعافى من إصابة في الكاحل أبعدته عن المباريات الودية الدولية ضد أوروغواي واليابان، وكذلك عن مباراة الدوري الألماني الأخيرة ضد فرايبورغ. في حين يظل كومباني وزميله جوشوا كيميش واثقين من مشاركته، يصر ماتيوس على أن الفريق لا يزال لديه فرصة ضد ريال مدريد إذا لم يتعافى في الوقت المناسب.
واختتم ماتيوس قائلاً: "في مدريد، من المفترض أن يعود هاري كين إلى التشكيلة بعد تعافيه من إصابته الطفيفة. أثبت بايرن في فرايبورغ، وكذلك في عدة مباريات قبل ذلك، أنه قادر على الفوز بدونه، لكن وجود كين سيكون مهماً. في المباريات الكبيرة، تحتاج إلى لاعبين كبار على أرض الملعب، ومباراة من هذا النوع ستقام يوم الثلاثاء. مجرد وجود كين على العشب أمر مهم بالفعل؛ فمن المهم لفريقك أن يكون لديك شخصية كهذه على أرض الملعب، ولكن أيضًا بالنسبة للخصوم، الذين يعرفون ويحترمون معدل تسجيل كين وقدراته".