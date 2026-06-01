World Cup Golden Boot
هاري كين وإرلينغ هالاند وأفضل 10 مرشحين للفوز بجائزة الحذاء الذهبي في كأس العالم 2026 - الترتيب

بعد سنوات من الاستعدادات، أصبحت بطولة كأس العالم 2026 على الأبواب. بدأ أفضل اللاعبين في العالم بالتوافد إلى الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، حاملين معهم أحلامًا برفع الكأس الأكثر شهرة في عالم كرة القدم، قبل انطلاق المنافسات في 11 يونيو.

ولكن في حين أن نجاح الفريق هو الذي سيحدد ما إذا كانت هذه البطولة ناجحة أم لا بالنسبة لغالبية اللاعبين، فإن هناك جوائز فردية متاحة، وأبرزها «الحذاء الذهبي»، الذي يُمنح لأفضل هداف في البطولة.

وقد فاز بالحذاء الذهبي في السابق بعض من أكبر أساطير كرة القدم، بما في ذلك أوزيبيو، وجيرد مولر، وماريو كيمبس، وباولو روسي، وغاري لينكر، ورونالدو نازاريو. وفي الوقت نفسه، حصل كيليان مبابي وهاري كين على الكأس في النسختين الأخيرتين من كأس العالم، وكلاهما في صراع ليصبحا أول لاعب يفوز بالحذاء الذهبي في أكثر من مناسبة في بطولة هذا الصيف.

ومع ذلك، سيكون هناك الكثير من المواهب الهجومية في البطولة، وسيتنافس العديد من النجوم الكبار أيضًا على كتابة أسمائهم في سجلات التاريخ. إذن، من هم أبرز المرشحين للفوز بجائزة الحذاء الذهبي لعام 2026؟ GOAL تقدم لك قائمة بأفضل 10 لاعبين:

  Folarin Balogun USMNT

    10فولارين بالوغون (الولايات المتحدة)

    قد تبدو فرص أن يخرج الفائز بـ«الحذاء الذهبي» من صفوف المنتخب الأمريكي ضئيلة، لكن بفضل فولارين بالوغون، يمكن لمضيفي كأس العالم أن يتباهوا بوجود أحد أفضل المهاجمين في العالم من حيث المستوى الحالي. ويأتي اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا بعد موسم سجل خلاله 19 هدفًا مع موناكو، منها 12 هدفًا في 18 مباراة خاضها منذ بداية العام.

    يأمل فريق ماوريسيو بوكيتينو أن تساعده ميزة اللعب على أرضه في إحداث تأثير في البطولة التي يستضيفها، ولديه بالتأكيد فرصة كبيرة للتأهل إلى مرحلة خروج المغلوب، ربما كمتصدر للمجموعة D، بعد أن أوقعته القرعة في مواجهة باراغواي وتركيا وأستراليا.

    كما يمكن لبالوغون أن يفتخر بسجله القوي على المستوى الدولي منذ تغيير جنسيته من إنجلترا. قبل كأس العالم، سجل تسعة أهداف وصنع أربعة تمريرات حاسمة في 26 مباراة، وسيسعى إلى زيادة رصيده هذا الصيف.

  Luis Diaz Colombia 2026

    9لويس دياز (كولومبيا)

    يستعد لويس دياز للمشاركة في كأس العالم مع منتخب كولومبيا بعد موسم أول مثير للإعجاب في ألمانيا عقب انتقاله الصيفي من ليفربول. سجل المهاجم 26 هدفًا لصالح بايرن ميونيخ، حيث شكّل ثلث أقوى خط هجوم في أوروبا.

    دياز هو بلا شك النجم الأول في منتخب كولومبيا، وقد أظهر مستواه الرفيع في التصفيات. سجل دياز ثنائية ضد البرازيل، ليحقق كولومبيا أول فوز لها على الإطلاق على "السيليساو"، وجاء ذلك مباشرة بعد أن تم تحرير والده من الخاطفين في محنة مرعبة.

    وتبع النجم الكولومبي ذلك بهدف مذهل ضد حاملة اللقب الأرجنتين، ليثبت أنه الرجل المناسب للمناسبات الكبرى وقادر على التغلب على الأفضل. وتلعب كولومبيا مباراتها الافتتاحية في المجموعة ضد أوزبكستان، التي تشارك في كأس العالم لأول مرة، مما يتيح الفرصة لبدء البطولة بقوة.

    8فينيكوس جونيور (البرازيل)

    التقى فينيسيوس جونيور بمدربه السابق في ريال مدريد كارلو أنشيلوتي على الصعيد الدولي، ويأمل مدرب المنتخب البرازيلي أن يكون هو الشخص الذي سيستخرج أفضل ما لدى هذا الساحر الجناح وهو يرتدي قميص "السيليساو".

    لا يمتلك فينيسيوس أفضل سجل تهديفي على المستوى الدولي - فهدفه ضد بنما يوم الأحد كان التاسع له فقط في 48 مباراة - لكنه قادم من موسم استعاد فيه مستواه التهديفي مع ريال مدريد، ولديه بالتأكيد الجودة والخبرة في المباريات الكبيرة اللازمة لإشعال كأس العالم.

    كما أن البرازيل في مجموعة قد توفر الكثير من الأهداف. تعود هايتي إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ 52 عاماً، في حين سيواجه فريق أنشيلوتي أيضاً اسكتلندا والمغرب، الذي يُعتبر الحصان الأسود، في بداية حملة يأملون أن تنتهي بالفوز باللقب السادس.

    7جوليان ألفاريز (الأرجنتين)

    إن وجود لاعب فاز بـ«جائزة الكرة الذهبية» ثماني مرات يعني أنه لا يتسع عادةً سوى لمكان واحد في خط هجوم الأرجنتين بين جوليان ألفاريز ولاوتارو مارتينيز، ورغم أن لاعب إنتر كان أفضل هداف في كأس أمريكا الجنوبية 2024، فإن أداء ألفاريز المتكامل وقدرته على التحمل قد تمنحانه الأفضلية عندما يختار ليونيل سكالوني تشكيلته للبطولة.

    مر ألفاريز بموسم صعب إلى حد ما مع أتلتيكو مدريد - حيث سجل هدفين فقط في الدوري الإسباني منذ بداية أكتوبر - في حين أن مستقبله لا يزال محط اهتمام كبير، لكن لا يمكن التشكيك في قدراته. قد تكون فرصة نسيان تلك المشاكل والتألق مع الأرجنتين بمثابة الدافع المثالي للمهاجم هذا الصيف.

    على الرغم من أن ميسي سيستحوذ على الأضواء، إلا أن حس التهديف لدى ألفاريز قد يكون حاسماً لفريق سكالوني في محاولته الدفاع عن اللقب. سجل أربعة أهداف في سبع مباريات في بطولة 2022، مما يعني أنه لم يتفوق عليه سوى ميسي ومبابي، ولديه القدرة على تحقيق المزيد بعد أربع سنوات.

    6كريستيانو رونالدو (البرتغال)

    ربما يكون نجم البرتغال كريستيانو رونالدو قد احتفل بالفعل بعيد ميلاده الحادي والأربعين، لكنه لا يزال قوة ضاربة في صفوف ناديه ومنتخب بلاده. فقد ساعدت الأهداف الخمسة التي سجلها في خمس مباريات خلال التصفيات البرتغال على حجز مقعدها في البطولة، على الرغم من غياب رونالدو عن المباراة الأخيرة بسبب الإيقاف.

    وقد تمت تبرئة رونالدو منذ ذلك الحين للعب دور كامل هذا الصيف بعد أن علقت الفيفا عقوبة إيقافه لمباراتين بسبب ضربه بمرفقه المدافع الأيرلندي دارا أوشيا، ومن المتوقع أن تتصدر البرتغال مجموعتها التي تضم كولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوزبكستان المشاركة لأول مرة.

    كما سيحظى النجم المخضرم بدعم من مجموعة هائلة من المواهب الهجومية في تشكيلة البرتغال. فبرونو فرنانديز ورافائيل ليو وبيدرو نيتو وفرانسيسكو كونسيكاو وبرناردو سيلفا وزميل رونالدو في فريق النصر جواو فيليكس يشكلون مجموعة داعمة رائعة قادرة على صنع الفرص طوال المباراة.

  Lionel Messi Argentina

    5ليونيل ميسي (الأرجنتين)

    سيخوض ليونيل ميسي غمار البطولة للدفاع عن لقب كأس العالم بعد أن قاد الأرجنتين إلى المجد في عام 2022، ليكمل بذلك مسيرته الكروية. أم أن الأمر ليس كذلك؟ ربما يكون نجم إنتر ميامي قد فاز بكل ما يمكن أن يقدمه هذا الرياضة تقريبًا، لكنه لم يحصل قط على جائزة الحذاء الذهبي في كأس العالم.

    ستكون بطولة هذا الصيف الفرصة الأخيرة لميسي لتصحيح هذا الوضع. سيحتفل لاعب الأرجنتين رقم 10 بعيد ميلاده التاسع والثلاثين خلال البطولة، وهو يعلم أن هذه ستكون بالتأكيد مشاركته الأخيرة في بطولة عالمية.

    لم يظهر ميسي أي علامات على تراجع مستواه. فقد فاز بجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) الموسم الماضي بتسجيله 35 هدفاً، كما أنهى تصفيات الكونميبول كأفضل هداف برصيد ثمانية أهداف. وعلى الرغم من اقتراب نهاية مسيرته، إلا أنه من المستحيل استبعاده من سباق أفضل هداف.

    4ميكيل أويارزابال (إسبانيا)

    قد لا يبدو مهاجم ريال سوسيداد ميكيل أويارزابال المرشح الأكثر ترجيحًا للفوز بجائزة الحذاء الذهبي، لكن سجله التهديفي لا يمكن تجاهله بأي حال من الأحوال. بعد أن سجل هدف الفوز في نهائي يورو 2024، أحرز أويارزابال 11 هدفًا في آخر 11 مباراة خاضها مع «المنتخب الإسباني»، بما في ذلك ستة أهداف في ست مباريات خلال التصفيات.

    كما أن مهاجم ريال سوسيداد قادم من أفضل موسم له على الإطلاق من حيث عدد الأهداف في الدوري الإسباني (15)، مما يشير إلى أنه يستعد جيدًا لبطولة هذا الصيف.

    تعد إسبانيا من المرشحين للفوز بكأس العالم، ومن المتوقع أن تصل إلى مراحل متقدمة في البطولة، مما يعزز آمال أويارزابال في الفوز بجائزة الحذاء الذهبي. ومن المفترض أن توفر المجموعة التي تضم الرأس الأخضر والمملكة العربية السعودية لللاعب البالغ من العمر 29 عامًا فرصًا كثيرة لبداية قوية، كما تجدر الإشارة إلى أنه يتولى تنفيذ ركلات الجزاء. بالنظر إلى إصابة لامين يامال التي ستبعده عن بداية البطولة، فإن أويارزابال هو المرشح الرئيسي لإسبانيا للفوز بجائزة الحذاء الذهبي.

    3إرلينغ هالاند (النرويج)

    سجل إرلينغ هالاند 16 هدفًا مذهلاً في ثماني مباريات تصفيات، أي ضعف رصيد ثاني أفضل هداف في التصفيات الأوروبية، ليقود النرويج إلى أول مشاركة لها في كأس العالم منذ عام 1998. وسيخوض لاعب مانشستر سيتي الآن أول مشاركة له في بطولة دولية كبرى، وسيكون حريصًا على ترك انطباع قوي.

    كما أنه ليس النجم الوحيد في التشكيلة. يمكن للمدرب ستالي سولباكن الاعتماد على مارتن أوديغارد وأوسكار بوب وأنطونيو نوسا لمساعدة مهاجمه الهداف، ويشير سجل النرويج المثالي في التصفيات إلى أنها قد تكون أحد الفرق المفاجئة في البطولة.

    ومع ذلك، لن يكون الطريق سهلاً بالنسبة لهاالاند. ستشكل مباريات المجموعة ضد فرنسا والسنغال في دور المجموعات اختبارات صعبة لهذا الفريق النرويجي المثير، وبالتالي سيرغب هاالاند في الانطلاق بقوة في المباراة الافتتاحية لفريقه ضد العراق.

    2كيليان مبابي (فرنسا)

    فاز كيليان مبابي بجائزة الحذاء الذهبي عام 2022 بعد أن سجل ثمانية أهداف في سبع مباريات، ولن يكون من المفاجئ أن يرفع نجم ريال مدريد الكأس مرة أخرى في عام 2026. لقد أظهر بالفعل قدراته الهائلة مع المنتخب الفرنسي في المباراة الودية الدولية ضد البرازيل في مارس، وسيكون لديه أحد أفضل الفرق الداعمة بين جميع المتنافسين على الحذاء الذهبي، حيث من المقرر أن يقوم كل من أوسمان ديمبيلي ومايكل أوليسي وريان شيركي وديزير دو بتزويد مبابي بالفرص ليحرز الأهداف.

    أمضى مبابي الموسم الماضي في تسجيل الأهداف بسهولة، حيث سجل 42 هدفاً في 44 مباراة مع ريال مدريد، وعلى الرغم من أنه يعاني من بعض الإصابات الطفيفة، إلا أن اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً عادةً ما يقدم أفضل ما لديه في كأس العالم. نتوقع أداءً قوياً آخر من مبابي هذه المرة.

  Harry Kane England 2025

    1هاري كين (إنجلترا)

    يعد هاري كين لاعباً يضم بالفعل «الحذاء الذهبي» لكأس العالم ضمن مجموعة جوائزه، وسيسعى هذا الصيف إلى إضافة جائزة جديدة إلى تلك التي حصل عليها عام 2018. وقد سجل قائد منتخب إنجلترا ثمانية أهداف في ثماني مباريات خلال التصفيات، ورسخ بالفعل مكانته كأفضل هداف في تاريخ «الأسود الثلاثة».

    ما يصب في صالح اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا هو أنه يصل إلى هذه البطولة في أفضل حالة له على الإطلاق بعد أن سجل 61 هدفًا مذهلاً في جميع المسابقات خلال موسم بايرن ميونيخ الذي توج فيه بالثنائية. كما تبددت أي مخاوف بشأن تباطؤ أدائه مع اقتراب الصيف، حيث اختتم كين الموسم بتسجيل ثلاثية في مباراتين متتاليتين.

    من المتوقع أن يقود كين هجوم إنجلترا ويحسن من أداء الفريق الذي خرج من الدور ربع النهائي في المرة السابقة. ومن المفترض أن يثق اللاعب رقم 9 في منتخب إنجلترا بقدرته على تسجيل الأهداف مبكراً في مجموعة تضم كرواتيا وغانا وبنما، التي سجل ضدها ثلاثية خلال بطولة 2018.