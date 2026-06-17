خاص | "لن تكون مهاجمًا جيدًا أبدًا" .. عندما راهن مسؤول توتنهام على فشل هاري كين

كانت هذه المرتبة تبدو شبه مستحيلة المنال خلال الفترة التي قضاها على سبيل الإعارة في أندية إنجلترا بين عامي 2011 و2013.

سجل كين أهدافه الأولى في صفوف الكبار أثناء مشاركته مع أندية ليتون أورينت وميلوال ونورويتش وليستر، لكن قلة هم الذين توقعوا ما سيحققه هذا المهاجم المجتهد لاحقًا.

فالمتواجدون في بريسبان رود لم يكونوا مقتنعين على الإطلاق بأن كين سيحقق إنجازات كبيرة. وقد اضطروا إلى مشاهدة هذا اللاعب، الذي يبلغ الآن 32 عامًا، وهو يعيد كتابة كتب التاريخ في شمال لندن، ويفوز بلقب الدوري الألماني مع بايرن ميونخ، ويسجل 79 هدفًا لمنتخب بلاده.

يُعتبر كين الآن على نطاق واسع أفضل مهاجم رقم 9 في العالم، حيث يحافظ على مستويات فردية رائعة، ولا يشك ريدناب - الذي شهد بداية تلك الرحلة في توتنهام - في أن هذا اللاعب المتواضع، ابن شرق لندن، يُعد جزءًا من النخبة العالمية.