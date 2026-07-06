فقد صوته وصياح مكسيكي بسبب تمثيله: هاري كين يواصل إحراج الأساطير .. وعليك يا كاراجر أن تراجع حساباتك!

الحلم الإنجليزي لا يزال مستمرًا، هاري كين ورفاقه يواصلون المضي قدمًا في كأس العالم 2026، بعدما أقصوا المكسيك من دور الـ16، ليكتبوا نهاية رحلة ثاني مضيف في البطولة، بعد كندا.

ملحمة كروية ربما لتثير الأفراح في إنجلترا، ساهم فيها هاري كين، رغم أن زميله جود بيلينجهام، انتزع الأضواء، ونال جائزة أفضل لاعب في المباراة.

قمة كروية مثيرة، شهدت فوزًا ملحميًا لإنجلترا أمام المكسيك، بنتيجة (3-2)، على ملعب أزتيكا، في دور الـ16 من نهائيات كأس العالم 2026، والتي تأجلت لمدة ساعة، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وفي خضم سيطرة المكسيك، باغتهم جود بيلينجهام، متوسط ميدان ريال مدريد، بهدفين سريعين للإنجليز في الدقيقتين 36 و38، فيما تمكن خوليان كينيونيس من تقليص الفارق في الدقيقة 42، وبركلتي جزاء، أضاف هاري كين الهدف الثالث في الدقيقة 60، ورد راؤول خيمينيز بثاني أهداف "تري كولور" في الدقيقة 69.

مباراة أكملتها إنجلترا بعشرة لاعبين، منذ الدقيقة 53، حيث تلقى جاريل كوانساه، بطاقة حمراء مباشرة، بسبب تدخله العنيف ضد جاياردو.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء هاري كين، في مباراة المكسيك وإنجلترا في كأس العالم 2026..