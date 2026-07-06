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Harry Kane (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

فقد صوته وصياح مكسيكي بسبب تمثيله: هاري كين يواصل إحراج الأساطير .. وعليك يا كاراجر أن تراجع حساباتك!

فقرات ومقالات
هاري كين
إنجلترا
المكسيك
كأس العالم

الحلم الإنجليزي لا يزال باقيًا..

الحلم الإنجليزي لا يزال مستمرًا، هاري كين ورفاقه يواصلون المضي قدمًا في كأس العالم 2026، بعدما أقصوا المكسيك من دور الـ16، ليكتبوا نهاية رحلة ثاني مضيف في البطولة، بعد كندا.

ملحمة كروية ربما لتثير الأفراح في إنجلترا، ساهم فيها هاري كين، رغم أن زميله جود بيلينجهام، انتزع الأضواء، ونال جائزة أفضل لاعب في المباراة.

قمة كروية مثيرة، شهدت فوزًا ملحميًا لإنجلترا أمام المكسيك، بنتيجة (3-2)، على ملعب أزتيكا، في دور الـ16 من نهائيات كأس العالم 2026، والتي تأجلت لمدة ساعة، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وفي خضم سيطرة المكسيك، باغتهم جود بيلينجهام، متوسط ميدان ريال مدريد، بهدفين سريعين للإنجليز في الدقيقتين 36 و38، فيما تمكن خوليان كينيونيس من تقليص الفارق في الدقيقة 42، وبركلتي جزاء، أضاف هاري كين الهدف الثالث في الدقيقة 60، ورد راؤول خيمينيز بثاني أهداف "تري كولور" في الدقيقة 69.

مباراة أكملتها إنجلترا بعشرة لاعبين، منذ الدقيقة 53، حيث تلقى جاريل كوانساه، بطاقة حمراء مباشرة، بسبب تدخله العنيف ضد جاياردو.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء هاري كين، في مباراة المكسيك وإنجلترا في كأس العالم 2026..

  • عادل أسطورة إنجلترا في المونديال

    رفقًا بالتاريخ يا هاري كين، قائد إنجلترا، يواصل إخضاع الأرقام القياسية تحت أقدامه، والجديد أن ما تحقق أمام المكسيك، لم يكن إيجابيًا فقط، بل سلبيًا أيضًا.

    الجانب الإيجابي، أن هاري كين، الذي نصب نفسه على عرش هدافي إنجلترا في كأس العالم، عادل رقم الأسطورة جاري لينيكر، كأكثر لاعب إنجليزي تسجيلًا للأهداف في الأدوار الإقصائية، برصيد 6 أهداف.

    الجانب السلبي، أن هاري كين أصبح أول لاعب منذ عام 1966، يسجل ركلة جزاء، ويتسبب في ركلة أخرى، ضد فريقه، في مباراة واحدة بكأس العالم.

    ولكن، رغم ذلك، فإن هاري كين لا يزال يبهر الجميع، بأرقامه المذهلة، بعد وصوله إلى 81 مساهمة تهديفية في 63 مباراة مع بايرن ميونخ ومنتخب إنجلترا، خلال موسم 2025-2026، بواقع 73 هدفًا و8 تمريرات حاسمة.

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  • صرخة مكسيكية: كف عن التمثيل!

    أستطيع الجزم بأن صرخة جاياردو في وجه هاري كين، حينما سقط في منطقة الجزاء، بعد التحام معه، بأن طالبه بالقيام والكفّ عن تمثيل السقوط.

    لقطة جدلية في الدقيقة 54، أظهرت هاري كين وهو ينافس على الوصول للكرة، بينما وضعت قدمه فوق قدم جاياردو أثناء تدخل الأخير، ليسقط قائد الإنجليز، بحثًا عن الحصول على ركلة جزاء، إلا أن الحكم علي رضا فغاني، رفض احتساب خطأ، وسط تدخل لاعب المكسيك، الذي اقترب من نجم بايرن ميونخ، وصاح في وجهه.

  • Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    عد حساباتك يا كاراجر

    منذ يومين، تحدث نجم إنجلترا السابق، جيمي كاراجر، عن هاري كين، قائلًا إنه من الصعب أن ينافس على الكرة الذهبية، رغم سجله التهديفي المذهل، في ظل "تضاؤل" فرص الأسود الثلاثة في الفوز بلقب كأس العالم.

    كاراجر استند في حديثه على أداء إنجلترا أمام الكونغو الديمقراطية، في كأس العالم، وكذلك ما وصفه بأن كين لا يملك بوبي مور أو جوردون بانكس أو آلان بول، إلى جانبه، لتحقيق حلم البطولة الغائبة منذ 1966.

    وجاء رد هاري كين من قلب الملعب، على كاراجر أن يعيد حساباته، فالأمر هنا لا يتعلق بالسجل التهديفي الكبير لنجم بايرن ميونخ، ولكن لكونه يقدم أداء يشبه "الكمال" في أرض الملعب، المدافع والمهاجم وصانع الفرص.

    هاري كين صنع الهدف الثاني لبيلينجهام، وكوّن معه ثنائية مميزة في خضم سيطرة المكسيك على الكرة، وتكتل إنجلترا دفاعيًا، ثم عاد "الأمير" ليسجل الهدف الثالث من علامة الجزاء.

    صحيح أن نقطة كاراجر صائبة، في أن كأس العالم قد تحدد بنسبة كبيرة هوية الفائز بالكرة الذهبية، وهذا الأمر سيتطلب من هاري كين أن يحقق إنجاز بوبي تشارلتون ورفاقه الغائب منذ عقود، إلا أن سجل كين التهديفي لابد وأن يجعله مرشحًا بقوة للمنافسة على البالون دور، خاصة وأنه لعب دورًا في تأهل الإنجليز إلى ربع نهائي المونديال، ولا يزال الحلم قابلًا للتحقق.

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  • معركة أفقدته الصوت ولقطة جدلية

    وكان هاري كين قد عانى من صعوبة التحدث بعد المباراة، بقوله إنه فقد صوته، ولكنه أبدى سعادته الكبيرة بالانتصار الذي جاء من مباراة مجنونة، ورغم أن كل شيء كان ضد إنجلترا على حد قوله، إلا أنهم وجدوا طريقًا للانتصار.

    وحول اللقطة التي تسبب بها هاري كين في ركلة جزاء المكسيك، قال قائد إنجلترا "أعتقد أني وصلت للكرة أولًا، إنه يوم من تلك الأيام التي احتسب الحكم الكثير ضدنا، ولكن ذلك لا يهم، فأنا سعيد".


  • كلمة أخيرة..

    قد يكون جود بيلينجهام هو الرجل الأول في ليلة الانتصار الدراماتيكي على المكسيك، إلا أن هاري كين بات في مرحلة "الحصاد المثالي" للموسم، كل هدف يكسر رقمًا جديدًا، وسجل تهديفي مذهل، يجعلنا أمام قائد بات ينافس على لقب الإنجليزي الأفضل في تاريخ كرة القدم، رغم أن هذا الأمر يحتاج إلى لقب جماعي كي يؤكده رسميًا.

    إنجلترا فازت في أصعب مبارياتها بكأس العالم حتى الآن، أمام أصحاب الأرض في ملعب أزتيكا الأسطوري، وكين قدم الوجه المضيء والمظلم في ليلة ملحمية، ليؤكد أن حلم البالون دور لا يزال ممكنًا، خاصة وأنها قد تكون ليلة تاريخية له، بعد قرار إقامة حفل الكرة الذهبية في لندن لأول مرة.

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