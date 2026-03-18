هاري كين في حالة غير معتادة، لاعب احتياطي دائم يعود إلى الأضواء: بايرن ميونيخ، التقييمات والتعليقات الفردية على مباراة الإياب ضد أتالانتا بيرغامو

ونظراً للوضع المريح في بداية المباراة، قام المدرب فينسنت كومباني، كما كان متوقعاً، بإجراء تغييرات واسعة النطاق في التشكيلة. ولحسن حظه، كان لديه في جعبته، من بين لاعبين آخرين، هاري كين الذي كان يعاني مؤخراً من إصابة طفيفة، والذي سجل هدف التقدم لبايرن ميونيخ من ركلة جزاء (25) - ولكن بشكل غير معتاد، لم ينجح في ذلك إلا في المحاولة الثانية!

بعد الاستراحة، سجل كين (54)، لينارت كارل (56) ولويس دياز (70) أهدافاً أخرى، قبل أن يسجل لازار ساماردزيتش هدف الشرف لأتالانتا (85). في ربع النهائي، يلتقي بايرن ميونيخ مع ريال مدريد: أولاً خارج أرضه في 7 أو 8 أبريل، ثم مباراة الإياب في ميونيخ بعد أسبوع.

