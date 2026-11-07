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محمود خالد

3 رسائل أمام ماينتس: ذات الأذنين تجبر هاري كين على "دوره الجديد" .. لا داع للقلق ولكن ذكره يا نوير بسيناريو ألمانيا!

فقرات ومقالات
هاري كين
ماينتس
بايرن ميونخ
الدوري الألماني

لم يسجل ولكنه مفتاح فوز البايرن..

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ماينتس

من الصعب أن تجده لا يسجل أمام ماينتس، بل يصعب أن تقول لا يحرز من الأساس، ورغم ذلك، إلا أن "الأمير" هاري كين ترك بصمته، وقاد بايرن ميونخ للفوز خارج أرضه، بنتيجة (2-1)، في ميدان MEWA ارينا، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الألماني "2026-2027".

كين كان مفتاح الفوز دون أن يسجل، حيث صنع هدفي البايرن، لكلٍ من يوشوا كيميتش ولينارت كارل في الدقيقتين 14 و57، فيما ردّ فيليب تيتس، هداف ماينتس، بالهدف الشرفي في الدقيقة 90+2.

هذا الانتصار السادس لا يعني أن صدارة العملاق البافاري في مأمن إطلاقًا، فلا يزال الصراع مشتعلًا مع بوروسيا دورتموند، الذي تقاسم معه رصيد الـ21 نقطة، كما تعادلا معًا في "كلاسيكر" الجولة الماضية، فيما تجمد رصيد مانيتس عند 10 نقاط في المركز العاشر.

وفيما يلي، يقدم موقع "GOAL"، أبرز السيناريوهات حول أداء هاري كين في مباراة ماينتس في الدوري الألماني..

  • germany national team(C)Getty Images

    السيناريو الأول: كين يتذوق من كأس الألمان!

    لن أتحدث كثيرًا عن أداء كين التكتيكي، فلا قديم يُذكر ولا جديد يُعاد، ولكن دعنا نتحدث عن وضع كين الحالي من زاوية واحدة، وهي ظاهرة "إضاعة الفرص والتراجع عن تسجيل الأهداف بعد الفوز بالكرة الذهبية".

    وضع هاري كين الحالي "أشبه" بألمانيا بشكل عام، وكأنه جاء إلى بايرن ميونخ، فتشرّب من انتفاضته وتراجعه في آن واحد.

    الحديث عن تجربة الألمان، المنتخب الذي ظلّ مرعبًا للعالم، والكل يخشى مواجهته، ولكنه دومًا ما كان يواجه نحس الخطوة الأخيرة، خسر نهائي كأس العالم 2002 واحتلّ المركز الثالث في نسختي 2006 و2010، وفشل في نهائي يورو 2008، قبل أن يفكّ نحسه أخيرًا ويتوج بطلًا لمونديال 2014 .. وما بعد ذلك، لن يذكره التاريخ سوى بـ"انهيار البطل"؛ حيث خروج مبكر من مجموعات المونديال في 2018 و2022، وتأهل لم يدم طويلًا لإقصائيات 2026، بعد الخسارة أمام باراجواي.

    الحديث أيضًا عن هاري كين، الذي دومًا ما عانى من نحس النهائيات، خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا 2019، ويورو 2024، ومركز رابع في مونديال 2018، وثالث كأس العالم 2026، حتى استطاع أخيرًا أن يفكّ النحس، ليس فقط مع الألقاب الجماعية في بايرن ميونخ، وإنما فاز أيضًا بأرفع جائزة فردية في كرة القدم، حينما توج بالكرة الذهبية 2026، والخوف أن يمر بمنعطف "انهيار البطل"، وكأنه بحاجة لمزيد من نصائح زميله الأسطوري مانويل نوير، الذي مرّ مع المانشافت بتلك المنعطفات، وعليه أن يحذره من ظاهرة النفق المظلم.

  • HaalandGetty Images

    السيناريو الثاني: استراحة هدّاف على غرار هالاند

    قد تقول لي "حكمك مبكرًا ولا يمكنك أن تنظر إلى الأمر بتلك النظر التشاؤمية"، سأقول لك: هذا مجرد افتراض، ولذلك، لننتقل معًا إلى السيناريو الثاني، وهي "استراحة هدّاف وأدوار جديدة".

    لنتذكر معًا وضع إرلينج هالاند، في موسم 2023-2024، حيث دخل الموسم كماكينة أهدّاف أفسدت لعبة الفانتازي، كون تسجيله في المباريات أمرًا شبه مضمون، وقاد السيتي للثلاثية قبلها، وأحرز 52 هدفًا في 53 مباراة، إلا أنه تراجع تهديفيًا هذا الموسم، وتراجعت أهدافه "نسبيًا"، بتسجيل 38 هدفًا في 45 مباراة.

    هنا خرج النقاد والمحللون، وقالوا إن المدرب بيب جوارديولا، أراد أن ينقل هالاند إلى مرحلة جديدة، يخرج فيها من اللعب الفردي والاكتفاء بالإنهاء أمام المرمى، والاتجاه نحو اللعب الجماعي، والعمل على بناء الفرص وليس تنفيذها فقط.

    ورغم أن ما يقدمه هاري كين مؤخرًا يعد النموذج الأكبر للمهاجم الشامل، إلا أن اعتماد "الأمير الإنجليزي" مؤخرًا، على الصناعة أكثر من التسجيل، ربما تجعلنا نشاهد نسخة مختلفة من كين، ليس لأنه اكتفى من الإنجازات الفردية، بل لأنه يُنظر إليه بأنه أكبر من مجرد "ماكينة أهداف"، وأن الهدف الرئيسي هو تعظيم اللعب الجماعي فوق كل شيء.

  • Kane OliseGetty Images

    السيناريو الثالث: نظرة أوليسي

    لنستند قليلًا في هذا السيناريو على الفقرة السابقة، ونستشهد بنظرة الفرنسي مايكل أوليسي، نجم بايرن ميونخ، وابتسامته إلى هاري كين لحظته استلامه الكرة الذهبية.

    سعيد من أجل زميله، وربما بات يتخيل نفسه في هذا المسرح قريبًا، وهو الذي - رغم عدم تسجيله اليوم - إلا أنه لا يختلف اثنان حول أدائه المبهر، الذي جعل الكثيرين يصفونه بأفضل جناح أيمن في العالم حاليًا، والذي طارده ريال مدريد كثيرًا في الفترة الماضية، قبل أن يخرج بايرن ميونخ، ويعلن للجميع بأنه ليس للبيع.

    ذلك مربط الفرس، هاري كين صرّح قبل أيام، بأنه مستعد للتخلي عن الكرة الذهبية مقابل حلم الفوز بدوري أبطال أوروبا، وهو يدرك تمامًا بأن كرة القدم باتت تنتصر للعبة الجماعية، أكثر من التركيز على النجم الأول في الفريق، فبات المطلوب منه كثير، أن يكون القائد الفعلي في الميدان، ويقود منظومة متأججة بالنجوم، مثلما نشاهد في تألق أوباميكانو مؤخرًا وقراءة كيميتش المذهلة لأرض الميدان، وانتفاضة لينارت كارل، وحسم أوليسي، فضلًا عن علم كين بأن البالون دور، سيضعه تحت الأنظار أكثر من أي وقت مضى، وبالتالي عليه أن يثبت بأنه ليس النجم الأوحد، وإن كان الأول بأهدافه أو تمريراته الحاسمة.

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  • كلمة أخيرة..

    هاري كين لم يسجل، وقد يهدر الفرص، كما حدث في الدقيقة 37 عندما أفسد انفراده، ولكن لا داعي للقلق، فإنها ليست المرة الأولى التي يغيب فيها عن التسجيل مع البايرن لثلاث مباريات متتالية، حتى وإن كانت مؤشرات تنذر بتجربة ألمانيا الأليمة، إلا أن الأمير هاري قد يشهد تحولًا جذريًا في مسيرته، فقد لا يحرز الأهداف، ولكنه يصنع ويدافع ويصنع ثنائيات ويتحرك في مختلف الأرجاء، ويساهم في تقديم كتيبة من النجوم، تنتصر لفكرة اللعب الجماعي، وتجعل حلم دوري الأبطال واردًا للغاية للعملاق الألماني.

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بايرن ميونخ

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كولن

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ماينتس

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