إرهاق أم تأثر من شائعة الكرة الذهبية: هاري كين "يختفي" .. رسالة البايرن لصلاح ورفاقه: فرايبورج فقاعة ولكن احذروا!

تذكروا جيدًا، هذه الفترة لا تدخل في نطاق المنافسة على الكرة الذهبية "2026"، حتى لا تقود العاطفة أحد المشجعين، ليصف تراجع هاري كين "نسبيًا" أمام فرايبورج، بأن أحقيته بالجائزة تتراجع أمام نجمين سيخوضان صراعًا شرسًا في الكلاسيكو، مساء اليوم، وهما لامين يامال وكيليان مبابي.

كين قاد بايرن ميونخ، لانتصار مثير في ميدان فرايبورج، بنتيجة (3-1)، في مباراة الجولة السابعة من مسابقة الدوري الألماني "2026-2027".

وفي ميدان "أوروبا بارك"، حملت ثنائية العملاق البافاري، توقيع دايوت أوبيميكانو وسيرجي جنابري، في الدقيقتين 16 و42، بينما تسبب توم بيشوف، بهدف خاطئ في مرماه، بالدقيقة 82، قبل أن يقتل مايكل أوليسي المباراة، مستغلًا خطأ فادحًا من الحارس، ليسجل هدفًا بعيد المدى في الدقيقة 90+5، في مباراة شهدت مشاركة هاري كين "أساسيًا"، بينما شارك إسماعيل صيباري "بديلًا" لجنابري، خلال الشوط الثاني.

وفيما يلي، يقدم موقع "GOAL"، أبرز النقاط حول أداء هاري كين، وما حدث في لقاء فرايبورج وبايرن ميونخ، بشكل عام..