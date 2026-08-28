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أحمد فرهود

هاري كين ضد شتوتجارت: العالم يتغيّر وأنت ثابت.. وجماهيرك لن تغفر للويس دياز إهدار "لقطتك الأعجوبية"

فقرات ومقالات
هاري كين
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ ضد شتوتجارت
شتوتجارت
الدوري الألماني

ماذا قدّم هاري كين مع بايرن ميونخ؟!..

عندما يتم سؤال أي عاشق للساحرة المستديرة، عن أفضل المهاجمين في العالم حاليًا؛ فلابد أن يكون النجم الإنجليزي هاري كين، في المراكز الثلاثة الأولى.

نعم.. قد يرى البعض أن كين هو الأفضل، وقد يقول آخرون أنه يحتل "المركز الثاني"؛ لكن بالتأكيد عندما يتم ذكر اسمه، فلابد أن يتم وضعه بين ثلاثي المقدمة.

والجميل في النجم الإنجليزي البالغ من العمر 33 سنة؛ هو أنه لابد أن نتحدث بإيجابية عنه، سواء سجل أم لم يحرز أي هدف في المباريات.

وهذا ما حدث في فوز فريقه بايرن ميونخ (5-1) ضد نادي شتوتجارت، مساء يوم الجمعة؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الألماني، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

وسجل للبايرن كل من "دايوت أوباميكانو، مايكل أوليسي، أليكساندر بافلوفيتش ولويس دياز"؛ بينما أحرز نجم شتوتجارت جوشوا فاجنومان هدف فريقه الوحيد، وآخر بـ"الخطأ" في مرماه.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور هاري كين ضد شتوتجارت..

  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    هاري كين.. الأمير الإنجليزي لم يستعد "حاسته التهديفية" بعد

    لا يزال المهاجم الإنجليزي الكبير هاري كين، لم يستعد "حاسته التهديفية"؛ وذلك منذ العودة من بطولة كأس العام 2026، التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

    كين قدّم بطولة كأس عالم رائعة، وتحصل على "المركز الثالث" مع منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم؛ قبل أن يذهب إلى إجازته الصيفية، ثم يعود إلى ناديه الألماني بايرن ميونخ.

    ومع بايرن ميونخ في بداية الموسم الرياضي الحالي 2026-2027، خاض كين مباراتين رسميتين حتى الآن؛ لكن دون أن ينجح في التسجيل، وذلك على النحو التالي:

    * كأس السوبر الألماني: لم يسجل في فوز بايرن ميونخ (2-1) ضد بوروسيا دورتموند.

    * الجولة الأولى من الدوري الألماني: لم يسجل في فوز بايرن ميونخ (5-1) ضد شتوتجارت.

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  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    هاري كين.. لم يكن سيئًا أبدًا في مواجهة شتوتجارت!

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ يجب أن نتساءل الآن: "هل معنى ما ذكرناه هو أن المهاجم الإنجليزي هاري كين (سيئًا) مع بداية الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؟!".

    بالطبع.. هذا ليس المقصد من حديثنا؛ فالأمر يتعلق بعدم وصول كين إلى كامل جاهزيته الفنية والبدنية، والتي تؤثر على "حاسته التهديفية".

    مثلًا؛ ضد شتوتجارت في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الألماني 2026-2027، شاهدنا التالي:

    * أولًا: عودة معتادة من كين إلى الخلف؛ لاستلام الكرات وبناء اللعب.

    * ثانيًا: فتح المساحات إلى زملائه؛ سواء في الجناح أو عمق الملعب.

    أي أن كين واصل كونه "مهاجمًا مرجعيًا" بحق؛ في التضحية من أجل الفريق وبناء اللعب وصناعة الفرص، سواء سجل أم لا.

  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    هاري كين.. جماهيرك لن تغفر للويس دياز!

    ومن حيث توقفنا في السطور الماضية.. سنتحدث الآن عن لقطة مهمة للغاية، في مباراة بايرن ميونخ ضد شتوتجارت؛ حيث سيكون من حق المهاجم الإنجليزي هاري كين وعشاقه، أن يحزنوا عليها كثيرًا.

    هذه اللقطة جاءت في الدقيقة 26؛ حيث أهدر الجناح الكولومبي لويس دياز واحد من أجمل صناعة الأهداف "أسيست"، على كين.

    نعم.. كين تراجع إلى منتصف ملعب فريقه تقريبًا، في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول؛ ليقوم وهو ظهره لمرمى شتوتجارت أساسًا، بتمريرة طولية ساحرة ضربت دفاعات الخصم بالكامل.

    هذه التمريرة لم تكن عشوائية؛ بل وصلت إلى دياز وجعلته منفردًا بمرمى شتوتجارت، قبل أن يسدد الكرة في جسد الحارس.

    ولو سجل الجناح الكولومبي هذا الهدف؛ كانت ستكتمل اللوحة الجمالية، بعد تمريرة هاري كين "الساحرة" من منتصف الملعب.

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  • FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-STUTTGARTAFP

    هاري كين.. العالم يتغيّر وأنت ثابت!

    الخلاصة من كل ما ذكرناه.. المهاجم الإنجليزي هاري كين يدخل الموسم الرياضي الجديد 2026-2027، بنفس العقلية الرائعة؛ فمهما تغيّر العالم من حولنا، يظهر هذا اللاعب كما هو دائمًا.

    ولم نشك ولو لثانية واحدة فقط، أن عقلية كين تأثرت من أحدث الصيف الحالي؛ والتي شهدت الكثير من الجدل، على النحو التالي:

    * أولًا: تجديد عقده أم لا مع العملاق الألماني بايرن ميونخ الألماني.

    * ثانيًا: ارتباط اسمه بإمكانية الانتقال إلى العملاق الكتالوني برشلونة.

    * ثالثًا: عروض عملاق الرياض الهلال "المغرية" للتعاقد معه.

    كين يعلم ماذا يريد بالضبط؛ وهو ما جعله يدخل الموسم بـ"تركيز عالٍ"، في انتظار استعادة حاسته التهديفية فقط.


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