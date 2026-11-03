طالته "انتكاسة" نجم باريس لكن ما فعله مع زميله يشفع له .. هاري كين "نصف بالوندوري" في قمة بايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد

بعد التعثر في آخر مباراتين بدوري أبطال أوروبا 2026-27، وبينما ظن الكثيرون أن مهمة بايرن ميونخ شبه مستحيلة على استاد ميتروبوليتانو، أتت العودة للانتصارات للبافاري على جسد أتلتيكو مدريد في عقر داره!

رفاق الإنجليزي "البالوندوري" هاري كين نجحوا يوم الثلاثاء، بالفوز أمام أتلتيكو مدريد بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

ثنائية البافاري سجلها لينارت كارل وكونراد لايمر، في الدقيقتين 54 و74 من عمر المباراة، ليعود معها بايرن ميونخ لحصد النقاط كاملة في البطولة القارية.

هذا الفوز رفع رصيد بايرن ميونخ للنقطة الثامنة في المركز الثامن بجدول الترتيب، فيما تجمد رصيد الروخيبلانكوس عند النقطة الرابعة في المركز الـ22.

لكن بعيدًا عن الأحداث الجماعية للمباراة، دعونا نخصص حديثنا في السطور التالية عن هاري كين، الذي خاض مباراته الثانية الليلة بعد حصده الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم خلال عام 2026 قبل أيام قليلة، لكنه لم يكن في أفضل حالاته أمام أتلتيكو مدريد..