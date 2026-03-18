القائد الذي يجعلك تخجل دائمًا من نفسك .. هاري كين يرفع شعار "لا عزاء لكريستيانو رونالدو ولا ريال مدريد" أمام أتالانتا

بعدما جلس على مقاعد البدلاء في الذهاب، حضر النجم الإنجليزي هاري كين في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، مع بايرن ميونخ، لتلقين أتالانتا درسًا قاسيًا.

البافاري حقق الفوز يوم الأربعاء، برباعية مقابل هدف وحيد، أمام الفريق الإيطالي، بعدما كان قد ضربه في عقر داره بالذهاب بنتيجة (6-1).

رباعية بايرن ميونخ سجلها هاري كين "هدفين"، لينارت كارل ولويس دياز في الدقائق 25، 54، 56 و70 من عمر المباراة، فيما أحرز لازار ساماردزيتش هدف أتالانتا الوحيد قبل الشوط الثاني بخمس دقائق.

بهذه النتيجة، يرتقي بايرن ميونخ لمواجهة ريال مدريد الذي أطاح بمانشستر سيتي من البطولة، في دور الثمانية.

لكن دعونا في السطور التالية نخصص الحديث تحديدًا عن من حصل على جائزة أفضل لاعب في مواجهة بايرن ميونخ وأتالانتا؛ الأمير الإنجليزي هاري كين..