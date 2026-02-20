هاري كين إلى برشلونة؟! المرشح الرئاسي يضع خطة للتعاقد مع نجم بايرن ميونيخ إذا فاز في الانتخابات المقبلة، ويزعم أنه تم بالفعل الاتصال بفريق كابتن منتخب إنجلترا

وفقًا لـ ESPN، أوضح فيلاجوانا خطته الطموحة للتعاقد مع كين من بايرن ميونيخ في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر إجراؤها الشهر المقبل. وهو أحد أربعة مرشحين مؤكدين، وتتمحور حملته الانتخابية المثيرة حول فكرته بجلب كين إلى كاتالونيا.

وقال: "ما ينقصنا هو مهاجم. مهاجم قادر على ربط اللعب، ولكنه أيضًا قاتل في منطقة الجزاء. أعتقد أننا بحاجة أيضًا إلى مدافع وسط جيد. لا أقول أن المدافعين الذين لدينا ليسوا جيدين، ولكننا بحاجة إلى مدافع وسط قادر على تحقيق التوازن بين الشباب وقلة الخبرة.

أعتقد أنه مع هذين التعاقدين، ومع ما لدينا من لاعبين صاعدين، ومع ما لدينا بالفعل في الفريق، لن نحتاج إلى إجراء الكثير من التغييرات".

وعندما سُئل عن هدف محدد لمنصب المهاجم، أضاف: "هناك هدف واحد. في الواقع، لقد أجرينا بالفعل بعض الاتصالات، وأعتقد أنه لاعب سيكون مناسبًا تمامًا، بانتظار وضعه التعاقدي: إنه هاري كين.

"كين هو مهاجم وسط يتناسب تمامًا مع أسلوب لعبنا. إنه مهاجم قادر على التراجع للخلف للتواصل مع زملائه. كما أنه قادر على اللعب كرقم 9 خالص، قاتل، ومُحكم.

"إنه لاعب يضفي حركة على الفريق. كما أنه يؤدي أداءً جيدًا عندما تتراجع الفرق إلى الخلف. سيضيف قيمة كبيرة إلى لعب برشلونة".