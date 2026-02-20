Getty Images Sport
هاري كين إلى برشلونة؟! المرشح الرئاسي يضع خطة للتعاقد مع نجم بايرن ميونيخ إذا فاز في الانتخابات المقبلة، ويزعم أنه تم بالفعل الاتصال بفريق كابتن منتخب إنجلترا
مرشح برشلونة يخطط لتقديم عرض لكاين
وفقًا لـ ESPN، أوضح فيلاجوانا خطته الطموحة للتعاقد مع كين من بايرن ميونيخ في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر إجراؤها الشهر المقبل. وهو أحد أربعة مرشحين مؤكدين، وتتمحور حملته الانتخابية المثيرة حول فكرته بجلب كين إلى كاتالونيا.
وقال: "ما ينقصنا هو مهاجم. مهاجم قادر على ربط اللعب، ولكنه أيضًا قاتل في منطقة الجزاء. أعتقد أننا بحاجة أيضًا إلى مدافع وسط جيد. لا أقول أن المدافعين الذين لدينا ليسوا جيدين، ولكننا بحاجة إلى مدافع وسط قادر على تحقيق التوازن بين الشباب وقلة الخبرة.
أعتقد أنه مع هذين التعاقدين، ومع ما لدينا من لاعبين صاعدين، ومع ما لدينا بالفعل في الفريق، لن نحتاج إلى إجراء الكثير من التغييرات".
وعندما سُئل عن هدف محدد لمنصب المهاجم، أضاف: "هناك هدف واحد. في الواقع، لقد أجرينا بالفعل بعض الاتصالات، وأعتقد أنه لاعب سيكون مناسبًا تمامًا، بانتظار وضعه التعاقدي: إنه هاري كين.
"كين هو مهاجم وسط يتناسب تمامًا مع أسلوب لعبنا. إنه مهاجم قادر على التراجع للخلف للتواصل مع زملائه. كما أنه قادر على اللعب كرقم 9 خالص، قاتل، ومُحكم.
"إنه لاعب يضفي حركة على الفريق. كما أنه يؤدي أداءً جيدًا عندما تتراجع الفرق إلى الخلف. سيضيف قيمة كبيرة إلى لعب برشلونة".
شرط عقد كين
وفقًا للتقرير، يحتوي عقد كين الحالي مع بايرن ميونيخ على بند جزائي يبلغ حوالي 60 مليون يورو (52 مليون جنيه إسترليني/70 مليون دولار). من المقرر أن ينتهي عقده في عام 2027، ولكن يقال إن المفاوضات جارية حول تمديده.
يصر أسطورة بايرن ميونيخ لوثار ماتيوس على أنه سيبقى: "لا أعتقد أنه سيغادر بايرن ميونيخ. المال ليس أولويته القصوى؛ بل الشعور بالراحة - مع المدربين وزملائه في الفريق وعائلته.
لقد استقر جيدًا مع أطفاله. إحضار عائلته معه هو خطوة كبيرة. لدي شعور أن المال ليس ما يهمه. في السعودية، ربما سيكسب ثلاثة أو أربعة أضعاف ما يكسبه هنا. أنا مقتنع بأن هاري كين سيجدد عقده مع بايرن ميونيخ".
لكن فيلاجوانا يعتقد أنه يمكن إقناعه بالانتقال، مضيفًا: "أعلم أيضًا أنه يحب برشلونة. في الواقع، هناك عدد قليل جدًا من اللاعبين الذين لا يحبون برشلونة. لذا، فإن الأمر يتعلق بالتحدث عن ذلك، بالطبع".
هل سيحل محل راشفورد؟
من غير الواضح ما إذا كان وصول كين المقترح سيكون له تأثير على ماركوس راشفورد، الذي يلعب حالياً على سبيل الإعارة في النادي. ويمتلك برشلونة خيار التعاقد معه بشكل دائم في الصيف.
وأضاف فيلاجوانا: "أنا من الأشخاص الذين يؤمنون بضرورة البحث داخل النادي أولاً، كما قلت دائماً، ثم البحث خارج النادي اعتماداً على خصائص اللاعبين الموجودين لديك"، قال فيلاجوانا عن إمكانية دفع قيمة شرط راشفورد.
"على سبيل المثال، أريد أن أعطي مثال جان فيرجيلي، الذي يلعب حاليًا في مايوركا. إنه جناح رائع. ربما سأفكر في [تفعيل الشرط لإعادة التعاقد معه] كخيار، على سبيل المثال، بدلاً من دفع شرط راشفورد.
"ومع ذلك، فإن الرئيس ليس الوحيد الذي يصل ويتخذ القرار. يصل الرئيس، ويطرح الأمور على الطاولة، ويتم النظر في البدائل، وتتم مناقشتها، ثم يتم اتخاذ القرار.
"ما أنا واضح بشأنه هو أنه إذا تم اعتبار [توقيع راشفورد] أفضل قرار من الناحية الرياضية، فسيكون المال متاحًا لتحقيق ذلك".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
يحاول برشلونة حاليًا الفوز بالدوري الإسباني، لكنه تراجع عن ريال مدريد في السباق على اللقب، بعد خسارته 2-1 أمام جيرونا في منتصف الأسبوع، ليتخلف بفارق نقطتين عن الفريق الملكي في صدارة الترتيب.
