هاري كين ضد أوسنابروك: إسماعيل صيباري قيّده رغم الهدفين.. وعلى فينسنت كومباني فهم طبيعة عمره!

ومن حيث توقفنا في السطور الماضية؛ سنتحدث الآن عن نقطة مهمة للغاية، بخصوص مشاركة المهاجم الإنجليزي هاري كين ضد نادي أوسنابروك.
وأساسًا.. البعض تفاجأ بمشاركة كين مع نادي بايرن ميونخ، في المباراة التي أُقيمت مساء يوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور الأول من بطولة كأس ألمانيا 2026-2027.
سبب الاستغراب هو أن المباراة "سهلة"، ويُمكن حسمها دون المهاجم الإنجليزي المخضرم؛ بالإضافة إلى أن بايرن ميونخ نفسه، ينتظره لقاءً آخر صعب يوم السبت.
ويحل بايرن ميونخ ضيفًا على نادي شالكه، مساء يوم السبت القادم، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الألماني 2026-2027.
لكن يبدو أن البلجيكي فينسنت كومباني، فضل إشراك كين في مواجهة أوسنابروك؛ لسببين مهمين للغاية، هما:
* أولًا: فرصة لاستعادة كين حاسته التهديفية؛ بعد الغياب عن هز شباك الخصوم، في أول مباراتين رسميتين.
* ثانيًا: محاولة تجهيزه بدنيًا؛ خاصة أنه عاد إلى التدريبات مُتأخرًا، بعد انتهاء إجازته الصيفية التي أعقبت بطولة كأس العالم 2026.
كما أن اعتماد كومباني، على كامل "التشكيل الأساسي" لبايرن ميونخ؛ يؤكد أنه كان يخشى مفاجآت الكأس، والخروج مبكرًا.
لكن بصفةٍ عامة.. يجب أن يتعامل كومباني بحذر، مع تقدم هاري كين في العمر "33 عامًا"؛ حيث كان من الأفضل أن يخرجه قبل الدقيقة 87 من مواجهة أوسنابروك، خاصة بعد ضمان النتيجة.
وأمام بايرن ميونخ مواجهات صعبة، مع ضغط روزنامة كبير؛ لذا فإن إدارة دقائق كين ستكون أمرًا مهمًا للغاية، في الموسم الرياضي الحالي.