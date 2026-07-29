لإغلاق الباب أمام برشلونة والهلال .. خطوة جديدة و"دور مختلف" لهاري كين مع بايرن ميونخ

لا يضيع بايرن ميونخ أي وقت في تأمين مستقبل مهاجمه الأسطوري. فبعد انتهاء كأس العالم، أوضح العملاق البافاري أن كين لا يزال عنصراً أساسياً في طموحاته.

ووفقاً لصحيفة"سبورت بيلد"، فإن النادي يستعد لتقديم عرض عقد رسمي يمدد إقامته في ملعب "أليانز أرينا" حتى عام 2029 على الأقل. وبراتب يبلغ حالياً حوالي 25 مليون يورو سنوياً.

ومن المقرر أن يظل كين أحد أعلى اللاعبين أجراً في النادي، دون أي تخفيض في راتبه على الرغم من تقدمه في السن.

ومن المتوقع أن يقود المفاوضات المدير الرياضي ماكس إيبرل والرئيس التنفيذي يان-كريستيان دريسن، وهو الشخص المسؤول عن جلب قائد منتخب إنجلترا إلى ميونخ في الأصل. أما من جانب اللاعب، فسيمثل والده بات وشقيقه تشارلي مصالحه على طاولة المفاوضات.



