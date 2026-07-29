لإغلاق الباب أمام برشلونة والهلال .. خطوة جديدة و"دور مختلف" لهاري كين مع بايرن ميونخ

أحد الجوانب الأكثر إثارة للاهتمام في المفاوضات المرتقبة هو الكيفية التي قد يتطور بها دور كين داخل الفريق. مع اقترابه من السنوات الأخيرة من مسيرته في الدوري الألماني، يُقال إن المهاجم البالغ من العمر 33 عامًا منفتح على تولي دور أكثر إبداعًا وصناعة اللعب.
ويضيف التقرير أن كين يضع نصب عينيه كأس العالم 2030، وأن تكييف أسلوب لعبه الآن يمثل جزءًا أساسيًا من خطته للعب على أعلى مستوى لأطول فترة ممكنة.
ومن المعلوم أن كومباني يفضل فكرة وجود خط هجوم متعدد الاستخدامات. وحتى في حال تمديد كين لعقده، يشير التقرير إلى أن النادي لم يستبعد التعاقد مع مهاجم آخر من الطراز الرفيع خلال فترات الانتقالات المقبلة.
وتشمل رؤية المدرب نظامًا مرنًا يضم لاعبين هجوميين من الطراز الرفيع، مما يسمح لكين بالتراجع إلى العمق والتأثير على مجريات المباراة بفضل مدى تمريراته الاستثنائي.