كذب المنجمون ولو صدقوا: هاري كين يصاب بلعنة "شيطان الأربعاء" ضد غانا.. لكن هذه القصة الحقيقية!

بينما كانت الجماهير الإنجليزية تنتظر ليلة احتفالية ضد منتخب غانا، تؤمن العبور المريح إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026؛ تحوّل ملعب المباراة إلى مسرح لواحد من أسوأ العروض الفردية، لقائد "الأسود الثلاث" هاري كين.

كين فشل في الظهور بمستواه المعهود؛ وذلك خلال تعادل منتخب إنجلترا (0-0) مع نظيره الغاني، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وبهذه النتيجة.. وصل المنتخبان إلى النقطة الرابعة؛ حيث يحتل الإنجليز صدارة "المجموعة الثانية عشر"، بفارق الأهداف فقط عن غانا.

وتضم "المجموعة الثانية عشر" المونديالية؛ كل من كرواتيا وبنما اللذين سيتواجهان لاحقًا في الجولة الثانية، بالإضافة إلى منتخبي إنجلترا وغانا بالطبع.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور هاري كين "السيئ" ضد منتخب غانا..