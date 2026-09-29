هاري كين ضد تشيكيا: هدف مع إنجلترا ينسينا تصرفه غير الرياضي.. و"لا لسرقة الأضواء" من زملائك المتألقين!

لا جديد يُذكر أو قديم يُعاد؛ فطالما هُناك مباراة يتواجد فيها المهاجم الإنجليزي هاري كين على أرضية المستطيل الأخضر، فلابد أن نجد اسمه بين مسجلي الأهداف.

هذا ما حدث في مباراة منتخب إنجلترا ضد مستضيفه التشيكي، مساء يوم الثلاثاء؛ وذلك ضمن الجولة الثانية من منافسات "المجموعة الثالثة" ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

إنجلترا فازت (2-0) على منتخب تشيكيا الأول لكرة القدم؛ بواسطة أنتوني جوردون وكين، في الدقيقتين 47 و69 تواليًا.

وبهذه النتيجة.. حصد المنتخب الإنجليزي أول 3 نقاط في "المجموعة الثالثة"، محتلًا الوصافة بفارق الأهداف عن تشيكيا الثالثة؛ في الوقت الذي تتصدر فيه إسبانيا جدول الترتيب، برصيد 6 نقاط.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور هاري كين في مباراة إنجلترا وتشيكيا..