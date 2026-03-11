هاري ريدناب يعود إلى توتنهام؟ مدرب توتنهام السابق مستعد ليحل محل إيغور تودور مع اشتداد حدة الصراع على البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز

ريدكناب، الذي قضى أربع سنوات في قيادة النادي اللندني ونجح في قيادته إلى نهائي كأس الرابطة، ابتعد عن عالم كرة القدم لمدة تسع سنوات بعد فترة قصيرة قضاها في بيرمنغهام سيتي. ومع ذلك، مع مواجهة توتنهام معركة هبوط مفاجئة، يقول المدرب البالغ من العمر 79 عامًا إنه سيكون سعيدًا بتولي منصبه في ظل الصعوبات الحالية التي يواجهها النادي.

وقال المدرب المخضرم لوكالة الأنباء البريطانية "ذا برسأسوسيشن" في سباق تشيلتنهام: "سُئلت عدة مرات عما إذا كنت سأعود إلى توتنهام، ولكن هذا لن يحدث على الأرجح، أليس كذلك؟ هل سأعود؟ بالطبع سأعود، ولكنني أشك كثيرًا في أن هذا سيحدث.

"لديهم كل ما يلزم للبقاء في الدوري، لكن الأمر سيكون صعبًا. أنا أتابع مبارياتهم، ونوتنغهام فورست يلعب بشكل جيد، ووست هام يلعب بشكل جيد جدًا، سيكون الأمر صعبًا على توتنهام".

على الرغم من التكهنات المتزايدة، يصر ريدكناب على أنه لم يكن هناك أي اتصال رسمي من إدارة توتنهام. في الوقت الحالي، يركز المدرب السابق لبورتسموث اهتمامه على مضمار السباق بدلاً من ملعب كرة القدم. "اهتمامي الوحيد في الوقت الحالي هو The Jukebox Man في كأس الذهب، لم يعد لي أي علاقة بتوتنهام"، أعلن.

مع وجود النادي على بعد نقطة واحدة فقط من منطقة الهبوط، اختتم ريدكناب حديثه برسالة طيبة لفريقيه السابقين. "لم يتصلوا بي، على الإطلاق"، أكد. "آمل أن يبقى توتنهام في الدوري، وآمل أن يبقى وست هام في الدوري".