هاري ريدناب يحظى بالدعم لإنقاذ توتنهام من معركة الهبوط، بينما يختار بيتر كراوتش المرشحين المفضلين لخلافة إيغور تودور
"سيناريو يوم القيامة" يتكشف في شمال لندن
كان توتنهام يأمل في تحقيق "انتعاش بفضل المدرب الجديد" عندما عيّن تودور ليحل محل توماس فرانك، لكن ذلك لم يحدث بعد. بدلاً من ذلك، شهد المدرب الكرواتي خسارة فريقه لأربع مباريات متتالية، بما في ذلك الهزيمة الفادحة بنتيجة 5-2 أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا. وقد طالب "اتحاد مشجعي توتنهام هوتسبير" باتخاذ "إجراءات طارئة" مع اقتراب الفريق من الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية. يُقال إن كبار أعضاء النادي مستاؤون من عدم وجود هوية تكتيكية واضحة. عندما استبدل تودور الحارس أنتونين كينسكي البالغ من العمر 22 عاماً بعد 17 دقيقة فقط من المباراة في مدريد، وصلت التوترات إلى ذروتها. لم يلتفت تودور حتى إلى اللاعب الشاب المستاء وهو يغادر الملعب، وهو ما وصفه كراوتش بأنه "شيطاني".
كراوتش ينتقد تجاهل تيودور لـ كينسكي
لم يتأثر كراوتش بافتقار المدرب إلى التعاطف، على الرغم من دفاع تودور عن التبديل باعتباره خطوة «ضرورية» للحفاظ على اللاعب. وقال كراوتش في حديث حصري لموقع «بادي باور»: «أنا أتفهم نوعًا ما سبب التبديل، بل أعتقد في الواقع أنه كان القرار الصحيح لأنهم كانوا قادرين على العودة إلى المباراة». في بعض الأحيان بدا الأمر وكأنهم سيحققون ذلك، لذا أعتقد أنه كان القرار الصحيح، لكن تجاهله تمامًا وهو يغادر الملعب، لم يعجبني ذلك.
"بدا الأمر قاسياً للغاية، فاللاعبون يحيطون به ويحاولون مساعدته، لكن المدرب يتجاهله تماماً".
حجج مؤيدة لقيام ريدناب أو كين بمهمة إنقاذ
مع تزايد عدم قابلية تجربة تيودور للاستمرار، يعتقد كراوتش أن توتنهام يجب أن يعود إلى جذوره من خلال تعيين شخصيات تحظى بالاحترام الفوري وتفهم جوهر النادي. وقال متأملاً: «لن أكون ضد هاري [ريدناب]؛ حقاً لن أكون كذلك. إنه يعرف اللعبة من الألف إلى الياء. اجلب شخصاً شاباً وحيويّاً ليكون بجانبه، روبي كين، لماذا لا؟ هل سيكون الوضع أسوأ مما يحدث حالياً؟ مستحيل". اقترح كراوتش أيضاً تعيين جلين هودل أو حتى عودة مثيرة لموريسيو بوكيتينو - على الرغم من أنه أشار إلى أن الخيار الأخير سيكون على الأرجح خياراً صيفياً.
قال ريدناب إنه مستعد لتولي منصب المدير الفني لتوتنهام بشكل مؤقت، لكنه أضاف أن النادي لم يتصل به.
مواجهة حاسمة في أنفيلد تلوح في الأفق في آخر معركة لتودور
على الرغم من الضغوط المتزايدة، من المتوقع أن يقود تودور فريق توتنهام في رحلته الصعبة يوم الأحد إلى ليفربول. ومع ذلك، فإن التوقعات قاتمة، حيث يتنبأ كراوتش بـ«هزيمة ساحقة» محتملة من شأنها أن تنهي ولاية تودور بشكل شبه مؤكد. «لا أرى أي طريقة يمكن أن يحقق بها توتنهام نتيجة إيجابية. أعتقد أنها قد تكون المباراة الأخيرة لإيغور تيودور"، حذر. إن الفشل في إظهار الروح القتالية في أنفيلد لن يترك أمام مجلس الإدارة خيارًا سوى التحرك قبل مباراة الإياب ضد أتلتيكو. مع اقتراب "معركة شرسة" من أجل البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز، يجب على النادي أن يقرر ما إذا كان بإمكانه الانتظار أكثر قبل إجراء تغيير آخر في دكة البدلاء.
