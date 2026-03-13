هاري ريدناب يحظى بالدعم لإنقاذ توتنهام من معركة الهبوط، بينما يختار بيتر كراوتش المرشحين المفضلين لخلافة إيغور تودور

لم يتأثر كراوتش بافتقار المدرب إلى التعاطف، على الرغم من دفاع تودور عن التبديل باعتباره خطوة «ضرورية» للحفاظ على اللاعب. وقال كراوتش في حديث حصري لموقع «بادي باور»: «أنا أتفهم نوعًا ما سبب التبديل، بل أعتقد في الواقع أنه كان القرار الصحيح لأنهم كانوا قادرين على العودة إلى المباراة». في بعض الأحيان بدا الأمر وكأنهم سيحققون ذلك، لذا أعتقد أنه كان القرار الصحيح، لكن تجاهله تمامًا وهو يغادر الملعب، لم يعجبني ذلك.

"بدا الأمر قاسياً للغاية، فاللاعبون يحيطون به ويحاولون مساعدته، لكن المدرب يتجاهله تماماً".