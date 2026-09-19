شابت المباراة المرتقبة بشدة في الدوري الفرنسي بين ليون ورين اضطرابات كبيرة في المدرجات قبيل استراحة الشوطين.

وبينما نجحت الأحداث على أرض الملعب في البداية في أسر جماهير الفريق المضيف، تحوّل الأجواء إلى حالة من التوتر بسبب رفع لافتة مثيرة للجدل في المدرجات.

وتشير التقارير إلى أن الرسالة كانت موجهة إلى غريم ليون الشرس، سانت إيتيان، ما أثار رد فعل فوري من إدارة الملعب وطاقم التحكيم الذين سارعوا إلى مراقبة الموقف المتطور.

ومع تصاعد التوتر، اضطر معلق الملعب إلى التدخل، حيث بث تحذيرًا رسميًا عبر الشاشات العملاقة لثني الجماهير عن هذا السلوك المستمر.

غير أن الرسالة لم يكن لها تأثير يُذكر على القطاعات الغاضبة من الجماهير، إذ استمرت الهتافات المسيئة في التردد عبر أرجاء المدرج.