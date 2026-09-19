AFP
ترجمه
هاجموا فريقًا ثالثًا.. جماهير ليون تتسبب في أزمة ضد رين والحكم يوقف اللقاء وتولسيو يتدخل!
اندلاع الفوضى في ملعب جروباما
شابت المباراة المرتقبة بشدة في الدوري الفرنسي بين ليون ورين اضطرابات كبيرة في المدرجات قبيل استراحة الشوطين.
وبينما نجحت الأحداث على أرض الملعب في البداية في أسر جماهير الفريق المضيف، تحوّل الأجواء إلى حالة من التوتر بسبب رفع لافتة مثيرة للجدل في المدرجات.
وتشير التقارير إلى أن الرسالة كانت موجهة إلى غريم ليون الشرس، سانت إيتيان، ما أثار رد فعل فوري من إدارة الملعب وطاقم التحكيم الذين سارعوا إلى مراقبة الموقف المتطور.
ومع تصاعد التوتر، اضطر معلق الملعب إلى التدخل، حيث بث تحذيرًا رسميًا عبر الشاشات العملاقة لثني الجماهير عن هذا السلوك المستمر.
غير أن الرسالة لم يكن لها تأثير يُذكر على القطاعات الغاضبة من الجماهير، إذ استمرت الهتافات المسيئة في التردد عبر أرجاء المدرج.
- AFP
توليسو يمسك زمام الأمور بيده
في مشهد نادر يعكس روح القيادة تحت الضغط، قرر قائد ليون كورنتان توليسو التحرك بشكل مباشر لكسر حالة الجمود.
توجّه لاعب وسط بايرن ميونخ السابق نحو مدرجات الملعب لإجراء نقاش وجهاً لوجه مع أبرز مجموعات المشجعين.
ورغم كل ما بذله القائد من جهود ليلعب دور صانع السلام، رأى المسؤولون أن هناك حاجة إلى فترة تهدئة لاستعادة السيطرة على الأجواء.
وفي نهاية المطاف، أصدر منسّق المباراة تعليماته إلى فريقي اللاعبين بمغادرة أرض الملعب والتوجه نحو غرف الملابس.
هدفا نواماه يتوارى خلف تفاصيل الأحداث
كان التوقف محبطًا بشكل خاص للفريق صاحب الأرض نظرًا لأدائه الفعّال خلال الدقائق الخمس والأربعين الأولى، فقد وضع إرنست نواماه فريق ليون في موقع مسيطر بعدما سجّل ثنائية رائعة منحت فريق باولو فونسيكا أفضلية بنتيجة 2-0.
وكان رين، الذي يحتل المركز الرابع في الدوري الفرنسي برصيد 10 نقاط، متقدمًا بفارق نقطتين على ليون صاحب المركز الخامس، متأخرًا بهدفين مع تصاعد الأحداث الدرامية.
وقد ألقت المخاوف الأمنية التي أوقفت الشوط الأول بظلالها فورًا على مواجهة حاسمة بين متنافسين على التأهل الأوروبي.
- AFP
تُستأنف المباريات فيما يسعى ليون لانتزاع المركز الثاني
وبعد تأخير دام 15 دقيقة، استؤنفت المباراة في نهاية المطاف، حيث لم يضيّع ليون الوقت في إعادة فرض سيطرته.
سجّل زاكاري أثيكامي في الدقيقة 48، قبل أن يضيف القائد كورنتان توليسو الهدف الرابع في الدقيقة 76 ليتوّج أداءً رائعًا، واضعًا ليون على أعتاب فوز مدوٍّ يرفع رصيده إلى 11 نقطة، ليصعد إلى المركز الثاني بفارق نقطتين فقط عن موناكو متصدّر الدوري.
تابع GOAL على جوجل
هل استمتعت بهذا المقال؟
أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا