أفادت قناة RMC Sport أن اسم المدرب البالغ من العمر 57 عامًا مدرج في قائمة المرشحين المحتملين لتولي منصب المدير الفني للفريق في الموسم المقبل.
ترجمه
هاتفه لا يتوقف عن الرنين "منذ أشهر"! يبدو أن ريال مدريد يفكر في التعاقد مع مدرب نجم من الطراز الأول
بعد 14 عامًا من العمل كمدرب للمنتخب الفرنسي، أصبح رحيل ديشامب في الصيف أمرًا مؤكدًا منذ فترة طويلة. سيتوقف عن العمل بعد كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث ينتهي عقده مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم (FFF) عندئذٍ. وكان لاعب الوسط السابق قد أعلن عن هذه الخطوة في أوائل عام 2025.
وبعد ذلك بوقت قصير، أوضح أنه سيتوقف عن العمل كمدرب للمنتخب الوطني فقط، لكن مسيرته التدريبية لم تنته بعد. "أنا أنهي فترة طويلة ورائعة، لكنني لن أتقاعد. ستكون الفترة التي تلي ذلك مختلفة وجيدة جدًا." لكن هذا لن يقوده إلى اتحاد آخر. وكشف ديشامب: "لا ينبغي أبدًا أن نقول أبدًا، لكنني لا أستطيع أن أتخيل أن أكون مدربًا لمنتخب دولة أخرى. لا أستطيع أن أتخيل أن أجلس على مقاعد البدلاء وأنا أستمع إلى نشيد وطني آخر."
- AFP
درب ديدييه ديشامب فرق موناكو ويوفنتوس ومارسيليا
بدأ ديشامب مسيرته التدريبية عام 2001 مع نادي موناكو، ونجح مع النادي الذي ينتمي إلى الإمارة في الوصول بشكل مفاجئ إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2004. وفي عام 2006، تولى منصب المدير الفني لفريق يوفنتوس، وقاد النادي الذي كان قائدًا له كلاعب، للعودة من دوري الدرجة الثانية إلى الدوري الإيطالي الممتاز بعد فضيحة «كالتشيوبولي». عمل بين عامي 2009 و2012 مع أولمبيك مرسيليا، قبل أن يتولى تدريب منتخب "الديوك". كان أكبر نجاح له هو الفوز بكأس العالم في روسيا عام 2018. وبعد ثلاث سنوات، انتصرت فرنسا تحت قيادته أيضًا في دوري الأمم.
في حال انتقاله إلى ريال مدريد، قد يحدث تبادل متأخر للأدوار، حيث يُعتبر أمراً مؤكداً أن المدرب السابق للبلانكوس زين الدين زيدان سيخلف ديشامب في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.
يدرب ريال مدريد حالياً ألفارو أربيلوا. تولى مدرب الفريق الرديف مسؤولية الفريق الأول في بداية العام بعد إقالة تشابي ألونسو. ولم يحدد النادي مدة تعاقد المدافع الأيمن السابق. لكن في ظل خطر خوض موسم خالٍ من الألقاب، قد يميل رئيس النادي القوي فلورنتينو بيريز إلى التعاقد مع مدرب جديد لفريقه النجمي.
كان المدرب السابق لليفربول يورغن كلوب يعتبر المرشح الأقوى لفترة طويلة، لكنه نفى ذلك بشكل قاطع. كما يتم تداول اسمي مدرب المنتخب الأمريكي ماوريسيو بوكيتينو ومدرب ميلان ماسيميليانو أليجري.
وإذا ما تحقق اهتمام ريال مدريد بديشان، فلن يكون الفائز القياسي بدوري أبطال أوروبا وحده في هذا السباق. وفقًا لـ RMC Sport، فإن هواتف ديشان ومستشاريه "لا تتوقف عن الرنين منذ أشهر".
في نهاية العام الماضي، قيل إن السعودية تغريه بمبالغ طائلة، لكن يبدو أن هذا الخيار غير وارد بالنسبة لديشامب. كما تنتشر شائعات حول تمديد عقده مع يوفنتوس.
- Getty
سجل ديدييه ديشامب كمدرب للمنتخب الفرنسي
الألعاب 177 انتصارات 115 التعادل 32 خسارة 30 فارق الأهداف 380:167 متوسط النقاط 2,13 الألقاب 2