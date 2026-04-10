هاتفه لا يتوقف عن الرنين "منذ أشهر"! يبدو أن ريال مدريد يفكر في التعاقد مع مدرب نجم من الطراز الأول

بدأ ديشامب مسيرته التدريبية عام 2001 مع نادي موناكو، ونجح مع النادي الذي ينتمي إلى الإمارة في الوصول بشكل مفاجئ إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2004. وفي عام 2006، تولى منصب المدير الفني لفريق يوفنتوس، وقاد النادي الذي كان قائدًا له كلاعب، للعودة من دوري الدرجة الثانية إلى الدوري الإيطالي الممتاز بعد فضيحة «كالتشيوبولي». عمل بين عامي 2009 و2012 مع أولمبيك مرسيليا، قبل أن يتولى تدريب منتخب "الديوك". كان أكبر نجاح له هو الفوز بكأس العالم في روسيا عام 2018. وبعد ثلاث سنوات، انتصرت فرنسا تحت قيادته أيضًا في دوري الأمم.

في حال انتقاله إلى ريال مدريد، قد يحدث تبادل متأخر للأدوار، حيث يُعتبر أمراً مؤكداً أن المدرب السابق للبلانكوس زين الدين زيدان سيخلف ديشامب في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

يدرب ريال مدريد حالياً ألفارو أربيلوا. تولى مدرب الفريق الرديف مسؤولية الفريق الأول في بداية العام بعد إقالة تشابي ألونسو. ولم يحدد النادي مدة تعاقد المدافع الأيمن السابق. لكن في ظل خطر خوض موسم خالٍ من الألقاب، قد يميل رئيس النادي القوي فلورنتينو بيريز إلى التعاقد مع مدرب جديد لفريقه النجمي.

كان المدرب السابق لليفربول يورغن كلوب يعتبر المرشح الأقوى لفترة طويلة، لكنه نفى ذلك بشكل قاطع. كما يتم تداول اسمي مدرب المنتخب الأمريكي ماوريسيو بوكيتينو ومدرب ميلان ماسيميليانو أليجري.