بالتعاون مع قاهر الأردن .. ميسي يتلاعب بقائمة "الأكبر تسجيلًا في المونديال" ورونالدو ينتظر لإفساد تفوقه

"صدقوني إنه لا يعرف الأرقام التي يحطمها" .. هكذا علق رودريجو دي بول صديق ليونيل ميسي وزميله في منتخب الأرجنتين، بعد انتصار بلادهما على الجزائر في كأس العالم 2026.

الأرجنتين افتتحت مسيرتها في المونديال المقام بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بأفضل شكل ممكن، وانتصرت على الجزائر بثلاثية نظيفة، بفضل "هاتريك ليونيل ميسي".

تألق نجم إنتر ميامي وعزفه المنفرد ضد ممثل العرب وإفريقيا، جعله الهداف التاريخي لبطولات المونديال مع الألماني ميروسلاف كلوزه بـ16 هدفًا، ولكنها ليست النهاية.

القصة لا تزال مستمرة، وإن لم يعرف ميسي بالأرقام التي يطاردها كما قال دي بول، دعونا نساعده بهذا الرقم الجديد الذي يتنافس عليه مع البرتغالي كريستيانو رونالدو!



