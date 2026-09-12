هاتريك مارتينيلي يزيد أرق أرتيتا .. وإذلال التعاون ينذر سالم الدوسري: "سيناريو أسطورة الهلال في انتظارك"!

مباراة؟ لا، بل أشبه بحصة تدريبية، حقق فيها الهلال انتصارًا عريضًا على التعاون، بنتيجة (6-0)، في بريدة، ضمن حساب الجولة السابعة من دوري روشن السعودي "2026-2027".

سداسية هلالية مع الرأفة، جاءت بتوقيع جابرييل مارتينيلي (هاتريك د18 و43 و50)، وأولي واتكينز (هدفين د9 و53)، وسلطان مندش (د75).

الهلال كشّر عن أنيابه، بعد ليلة نيوم الصعبة، فلم يكتفِ بالصدارة فقط، وإنما أرسل رسالة "مرعبة" ليس لخصومه في دوري روشن فقط، وإنما لأندية آسيا أيضًا، حيث ضمن الصدارة محليًا، قبل استضافة الغرافة، الثلاثاء، في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ماذا حدث في بريدة؟ هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، في عبر السطور التالية..