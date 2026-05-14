Goal.com
مباشرالتذاكر
lionel messi GFX GOAL ONLYGOAL GFX
علي سمير

هاتريك مسروق يبعده عن رونالدو .. ميسي "أدار الفوضى" أمام سينسيناتي و"بوشكاش المزيفة" حولت تألقه إلى أضحوكة!

فقرات ومقالات
ليونيل ميسي
سينسيناتي ضد إنتر ميامي
سينسيناتي
إنتر ميامي
الدوري الأمريكي
كريستيانو رونالدو
لويس سواريز

النجم الأرجنتيني تألق مرة أخرى في مواجهة جديدة بالدوري الأمريكي

عندما يفوز إنتر ميامي بنتيجة كبيرة، فاعلم جيدًا أن ليونيل ميسي كان أحد أهم الأسباب وراء ذلك، بل كان رجل المباراة بشكل عام، وهذا ما حدث أمام إف سي سينسيناتي، في جولة جديدة من الدوري الأمريكي.

إنتر ميامي نجح في الفوز بنتيجة 5/3 على أصحاب بالأرض، حيث جاءت الخماسية عن طريق هدفين لميسي، وهدف لكل من رومان سيليتانو "هدف ذاتي" وجيرمان بيرتيرامي وماتيو سيلفيتي.

وعلى الجانب الآخر سجل سينسيناتي ثلاثيته من خلال إيفاندر وبافل بوتشا وكيفن دينكي، ربما نجح في هز شباك الضيوف 3 مرات، ولكنه ندم كثيرًا على مبادلة ميسي ورفاقه الهجمات.


  • FC Cincinnati v Inter Miami CFGetty Images Sport

    رجل المباراة بمسافة عن الآخرين

    منذ قدوم المدرب جوليرمو أنخيل هويوس، يحاول إنتر ميامي تقديم نسخة متوازنة بين الدفاع والهجوم، هدفها الفوز بغض النظر عن عدد الأهداف المُسجلة، بجانب الدور المُحوري الذي يلعبه ميسي في صناعة الفارق وخلق المساحات والفوضى.

    ولكن مباراة اليوم كانت مختلفة عما يحاول جوليرمو تطبيقه، الفوضى كانت في كل مكان، ونجح ميسي في إدارتها بأفضل شكل ممكن، ليدفع أصحاب الأرض الثمن بعدم الالتزام الدفاعي أمام فريق يجيد تسجيل الأهداف.

    شعار إنتر اليوم كان التسجيل أكثر من الخصم مهما كانت الطريقة والتفاصيل، لما لا وهم لديهم ليونيل ميسي؟ الذي يستحق أن يكون رجلًا لهذه المواجهة بمسافة عن أي لاعب آخر.

    سينسيناتي قاتل وتقدم في النتيجة مرتين، وميسي ظهر في كل منهما لقلب الطاولة لصالح فريقه، الأولى سجل التعادل لتصبح 2/2، والثانية صنع هدفًا لزميله لمعادلة الكفة من جديد قبل انتزاع الفوز.

    الغريب أن مباراة سينسيناتي لم تشهد أي مراوغة ناجحة للنجم الأرجنتيني، ولكنها جسدت قدرته على حمل الكرة نحو مناطق الخطورة لدى الفريق الخصم، حيث فعل ذلك 23 مرة، 4 منها أدت إلى فرص خطيرة.

    وبجانب الثنائية التي سجلها ميسي، قام اللاعب بلعب تمريرة حاسمة، بصناعة الهدف الثالث لزميله سيلفيتي، والذي أعاد ميامي للصورة مجددًا بعدما كان متأخرًا بنتيجة 3/2.


    • إعلان
  • FC Cincinnati v Inter Miami CFGetty Images Sport

    جائزة بوشكاش "المزيفة"

    بغض النظر عن المستوى المبهر الذي قدمه ميسي مرة أخرى، إلا أن الاتهامات ظهرت من جديد حول مدى ضعف الدوري الأمريكي، وسذاجة المدافعين في أغلب اللقطات خاصة أمام الأرجنتيني.

    الأمر ظهر بشكل واضح للغاية في الهدف الأول لميسي، حيث تلقى المدافع الكرة في مكان خطير داخل منطقة الجزاء، وليو كان يركض خلفه، ليقوم بأسوأ شيء ممكن، وهو لعب الكرة في اتجاهه!

    هذا الهدف الساذج جعل البعض يتهكم على الأمر، ليقول إن ميسي يستحق الحصول على جائزة بوشكاش لعام 2026، ولكن هذه السخرية لا تقلل أبدًا من الجهد الذي يبذله اللاعب كل أسبوع بغض النظر عن قوة الخصوم.

    الهدف الثاني لميسي لم يحمل نفس الدرجة من السخرية، ربما لم يكن صعبًا، حيث جاء بعد تلقيه عرضية لعبها من لمسة واحدة في مرمى سينسيناتي، ولكنه أعاد فريقه للصورة بعدما كان متأخرًا بهدفين مقابل هدف.

    لقطة أخرى أثارت الجدل حول ميسي في تلك المباراة، عندما تلقى كرة خطيرة على الجانب الأيسر بالدقيقة 82، وكانت فرصة سانحة لتسجيل الهاتريك، لكنه قرر تمريرها لصديقه وزميله لويس سواريز الذي أضاعها وارتطمت بالعارضة.

    إنتر ميامي كان من الممكن أن يدفع ثمن هذه اللقطة، صداقة ميسي وسواريز لم تكن مفيدة للفريق عندما كان متعادلًا 2/2، وليو كان عليه تسديدها وتسجيلها بنفسه!



  • FC Cincinnati v Inter Miami CFGetty Images Sport

    هاتريك مسروق

    ميسي فعل كل شيء لقلب النتيجة لفريقه، وأثبت للجميع مرة أخرى أنه على أتم الاستعداد للظهور في كأس العالم 2026 مع المنتخب الأرجنتيني، ولكن هناك واقعة مثيرة للجدل حدثت خلال هذه الليلة التي شهدت تسجيل 8 أهداف للفريقين.

    ميسي سجل الهدف الثالث له "الهاتريك" في الدقيقة 89، من كرة تلقاها ولعبها ببراعة داخل المرمى، واحتفل خلالها اللاعب وكأنه أحرز الهاتريك رقم 61 له بمسيرته.

    ولكن الدوري الأمريكي قرر تجريد ميسي من فرحته، باحتساب اللقطة كهدف ذاتي، بسبب ارتطامها بالحارس رومان سيلينتانو أثناء دخولها إلى المرمى.

    وتم تبرير القرار، بأن الكرة ارتدت من القائم ولم تكن في طريقها لتجاوز خط المرمى، ولكن اتجاهها تغير نحو المرمى بسبب لمسة من سيلينتانو، مما يعني أنه لولا قيام الأخير بلمس الكرة لما تم تسجيل الهدف.

    وبذلك يتوقف رصيد ميسي من الهاتريك عند الرقم 60، مما يضعه في المركز الثاني تاريخيًا خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل 66 هاتريك طوال مسيرته.



الدوري الأمريكي
سان دييجو crest
سان دييجو
سان دييجو
سينسيناتي crest
سينسيناتي
سينسيناتي
الدوري الأمريكي
إنتر ميامي crest
إنتر ميامي
إنتر ميامي
بورتلاند تمبرز crest
بورتلاند تمبرز
بورتلاند تمبرز