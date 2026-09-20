كال الإعلامي الرياضي السعودي عماد السالمي الإشادات للمصري محمد صلاح؛ نجم طرابزون سبور، مؤكدًا أنه لم يفقد بريقه رغم النقلة من الدوري الإنجليزي إلى التركي، لكنه يرى أن هناك مصري آخر أحق منه باللعب في دوري روشن السعودي.
بعد هاتريك قمة طرابزون سبور وجلطة سراي .. إعلامي سعودي: هذا اللاعب المصري أفضل لدوري روشن من محمد صلاح
أول "هاتريك" مع طرابزون سبور
أمس السبت، قاد محمد صلاح طرابزون سبور لتحقيق فوزًا كبيرًا أمام جلطة سراي برباعية نظيفة، ضمن الجولة السادسة من الدوري التركي 2026-27.
الرباعية سجل منها النجم المصري ثلاثية "هاتريك"، فيما صنع هدفًا لزميله نوح سافيولا، ليساهم في أربعة أهداف في أول مباراة قمة له بالدوري التركي.
إشادة السالمي بصلاح
ولأنه كان محلًا للجدل في الدوري السعودي قبل انتقاله لطرابزون، فقد خطفت تلك الرباعية الأنظار في الوسط الرياضي بالمملكة، بخلاف كونه أحد أبرز النجوم العرب في الدوريات الأوروبية.
وعنه قال الناقد الرياضي السعودي عماد السالمي في تصريحاته لبرنامج "روتانا سبورت مع وليد": "اشتعل محمد صلاح في تركيا وبدأ يقدم أداءً كبيرًا، ربما الصدمة في البداية كانت سبب تأخر انطلاقته، فقد جاء من إنجلترا لتركيا بحالة نفسية سيئة بسبب أزمات ليفربول ورغبته في مواصلة مسيرته هنا، لكن ما إن تأقلم مع المجموعة بدأ يقدم أداءً رائعًا.
وأضاف: "هو لاعب كبير، لمسته في الملعب وسرعته تفرق".
"عاشور أفضل للدوري السعودي"
فيما وجه مقدم البرنامج الوليد الفراج سؤالًا للسالمي عما إذا كان يتمنى انضمام صلاح لدوري روشن السعودي في الميركاتو الصيفي الماضي، أجاب مرشحًا إمام عاشور؛ نجم وسط الأهلي المصري.
وعلق السالمي: "كلاعب مصري كنت أفضل إمام عاشور، والله ولو كان في الأهلي، لكان مفصلًا تفصيلًا على الأهلي، هو لاعب كبير ومميز".
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رفض الأهلي لعروض الاتحاد
إمام عاشور كان مرشحًا بالفعل للانتقال لدوري روشن السعودي في الميركاتو الصيفي الماضي، لكن ليس من بوابة الأهلي كما كان يتمنى السالمي، إنما الاتحاد.
صحيفة "الرياضية" السعودية وعدة صحف مصرية أكدت اهتمام إدارة العميد بعاشور بعد رحيل البرازيلي فابينيو، بجانب خطفه للأنظار مع منتخب مصر في كأس العالم 2026.
الصفقة كانت ممكنة قياسًا على أزمة تجديد عقده مع القلعة الحمراء، ومبالغته في المقابل المادي الذي يريده، لكن في الأخير، استقر الأهلي على بقائه وعدم التفريط به.
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