تريسولدي بطل "الهاتريك المتواضع" ضد إنتر .. يهدد حمزة عبد الكريم في برشلونة و"كلوزه جديد" ينقذ كلوب مع ألمانيا!

عندما يتألق لاعبًا بأي مسابقة خارج الدوريات الكبرى، يخرج أحدهم ليقول بكل أريحية :"إنه يلعب ببطولة مغمورة، كيف سيكرر ذلك أمام الكبار؟"، وهذا ما تردد كثيرًا في كل مرة يذكر فيها اسم نيكولو تريسولدي.

مهاجم كلوب بروج هو اسم معروف ومغمور في نفس الوقت، أرقامه مميزة مع الفريق البلجيكي، ولكن هناك اعتقاد سائد بأن ما يقدمه ليس كافيًا لإبهار مشجعي ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان وليفربول ومانشستر سيتي وغيرهم.

ومع مشاركة فريقه في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، كان على اللاعب الإعلان عن نفسه والخروج برسالة للجميع ليقول فيها بشكل ضمني:"أنا لست نسخة جديدة من داروين نونيز أو فيكتور جيوكيريس أو أي مهاجم آخر يتألق بالدوريات الصغيرة ويفشل مع الكبار".

وبالفعل، تريسولدي نجح في تعزيز اسمه أمام الجميع، بعدما ساهم في الانتصار المفاجئ لكلوب بروج على إنتر، أمس، الثلاثاء، بتسجيل "هاتريك" في شباك الفريق الإيطالي، ليقود فريقه للفوز 4/3 بالجولة الثانية من مرحلة الدوري من دوري الأبطال.