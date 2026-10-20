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زهيرة عادل

"الله فوق" لكن لا داعي للمظلومية يا نيوم! .. جواو فيليكس ينقذ النصر من "ترقيع" بوستيكوجلو ويهدد نجم برشلونة

فقرات ومقالات
النصر ضد نيوم
النصر
نيوم
دوري روشن السعودي
جواو فيليكس
أنجي بوستيكوجلو
محمد البريك
داني أولمو
برشلونة

أبرز ملامح مواجهة النصر ونيوم..

في مباراة من جانب واحد من ناحية الخطورة الحقيقية على المرمى، اقتنص النصر ثلاث نقاط صعبة من فك نيوم، على استاد الأول بارك، ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي 2026-27.


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العالمي انتصر رغم إهدار قائده كريستيانو رونالدو لضربة جزاء في نهاية الشوط الأول، بجانب فرصتين محققتين، لكن البرتغالي جواو فيليكس كان صاحب الكلمة العليا في المباراة بهدف في الدقيقة 61.

هذا الفوز رفع رصيد النصر للنقطة 22 في المركز الثالث بجدول الترتيب، متأخرًا بفارق نقطتين عن الهلال "الوصيف"، وثلاث نقاط عن القادسية "المتصدر"، لكن الأخير خاض مباراة أكثر.

أما نيوم فتجمد رصيده عن 16 نقطة في المركز السادس بجدول الترتيب.

وللتعمق أكثر في أبرز ملامح مواجهة النصر ونيوم، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..

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  • لا داعي للمظلومية

    لنبدأ الحديث بنيوم، الذي كان ندًا للنصر في بعض فترات المباراة، لكن دون خطورة حقيقية على مرمى الحارس البرازيلي بينتو باستثناء الدقائق الأخيرة.

    نيوم الذي خاض المباراة دون وجود المدير الفني الفرنسي كريستوف جالتييه في المنطقة الفنية، إنما جلس في المدرجات على إثر عقوبة انضباطية، كان مستقبلًا للعب، مكتفيًا بأن يكون رد فعل، مع إهدار مهاجمه أليكساندر لاكازيت الفرصتين اللاتي أتيحت للفريق.

    فيما كان نيوم بطلًا للقطة جدلية في نهاية الشوط الأول، وقتما أطلق الحكم فيصل البلوي صافرته، معلنًا احتساب ضربة جزاء على وليد الدوسري، على إثر دعس قدم المهاجم البرتغالي للنصر جواو فيليكس.

    تلك الضربة أهدرها القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو بغرابة شديدة، مسددًا الكرة بجوار القائم، ليتوجه بعدها ظهير نيوم محمد البريك نحو الحكم مرددًا: "الله فوق .. الله فوق"، في إشارة إلى عدم صحة الجزائية، وفقًا لوجهة نظره.



    لكن الخبير التحكيمي سعد الكثيري أكد صحة ضربة الجزاء، في تصريحاته لصحيفة "الجزيرة"، موضحًا أن الدوسري أعاق فيليكس بالفعل.

    إلا أن الكثيري عاب على فيصل البلوي مد الوقت الإضافي للشوط الأول لأكثر من دقيقتين رغم عدم توقف اللعب، حيث ارتكب الدوسري خطأه ضد فيليكس في الثانية 17 بعد انتهاء الدقيقتين.

    على كلٍ، قدّم نيوم صورة مختلفة كليًا عن تلك التي قدمها في الجولة السادسة من دوري روشن، وقتما انتصر أمام الهلال (2-0)، والتحكيم بريء من خسارته لثلاث نقاط الليلة أمام النصر.


  • أنجي بوستيكوجلو على غرار ينز فيسينج

    بالانتقال للحديث عن النصر، فيبدو أن "الفلسفة" أصبحت هي المسيطرة على عقول المدربين مؤخرًا..

    قبل أسبوع واحد، كنا نلوم على ينز فيسينج؛ المدير الفني للاتحاد، تغيير مراكز لاعبيه خلال مواجهة شباب الأهلي، في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة. والليلة الاسترالي أنجي بوستيكوجلو؛ المدير الفني للنصر، يسير على الخطى ذاتها!

    صحيح أن فيسينج وقتها لم يكن معذورًا، بينما بوستيكوجلو حاول تعويض الغيابات، لكن الاسترالي يمتلك بدائل متاحة في الدكة بالفعل، ولم يكن في حاجة لـ"ترقيع" الفريق.

    لو شاهدت مواجهة النصر ونيوم، فحتمًا عجزت عن فهم مراكز اللاعبين بوضوح، لكن القرار الأغرب كان تفريغ الجبهة اليسرى بتحميل أيمن يحيى مسؤولية الظهير والجناح، مع دخول ساديو ماني للعمق، بجانب الاعتماد على البرازيلي جابرييل أنجيلو كجناح أيمن لتعويض غياب كينجسلي كومان، رغم أن الأول يفقد نصف قوته في هذا المركز على عكس وسط الملعب.

    الأولى كان اللعب بأيمن يحيى بدلًا من كومان على الطرف الأيمن، مع الدفع بعواد أمان كظهير أيسر، وإلزام ماني من أمامه على تقديم الدعم له.

    لكن تبديل بوستيكوجلو لمراكز اللاعبين أظهر النصر في حالة عشوائية كبيرة، خاصةً في الشوط الأول، حتى وإن تفوق في المعارك الثنائية على لاعبي نيوم، ولم يدفع الفريق ثمن قرارات الاسترالي الغريبة.


  • جواو فيليكس .. يفعل وضعية إغراء برشلونة

    إن كانت التقارير في الأسابيع الماضية تتحدث عن رغبة صانع اللعب النصراوي جواو فيليكس في الانضمام لبرشلونة، لكن النادي الكتالوني لم يقدم عرضًا له، فمؤكد أنه قد يدخل الحسابات بالفعل إن واصل المستويات الرائعة التي يقدمها مع العالمي.

    الموسم الماضي كانت التشكيكات تحاصر فيليكس – إلى حدٍ ما – رغم تألقه، تحت شعار "حلو البدايات"، حيث اعتاد على بداية مسيرته مع مختلف الفرق التي مثلها بطريقة رائعة ثم يتراجع تدريجيًا.

    لكن في الموسم الجاري لا يوجد لاعب في النصر يضاهي ما يقدمه البرتغالي على المستوى الفردي إلا المدافع السعودي عبدالإله العمري فقط.

    فيليكس واصل هذا التألق خلال مواجهة نيوم، فوسط عشوائية المراكز من حوله وإهدار كريستيانو رونالدو للفرص، كان هو النقطة المضيئة الوحيدة في بناء اللعب، حيث خلق أربع فرص، لم يترجمها زملاؤه لأهداف.

    حتى الانفراجة جاءت على يده، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك نيوم في الدقيقة 61، في وقت اكتفى به رونالدو بإهدار الانفرادات.

    هذا التألق الكبير للبرتغالي يأتي بالتزامن مع سوء مستوى داني أولمو في برشلونة، فهل يفكر البرسا في فيليكس؟ سنرى!



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