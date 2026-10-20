"الله فوق" لكن لا داعي للمظلومية يا نيوم! .. جواو فيليكس ينقذ النصر من "ترقيع" بوستيكوجلو ويهدد نجم برشلونة

في مباراة من جانب واحد من ناحية الخطورة الحقيقية على المرمى، اقتنص النصر ثلاث نقاط صعبة من فك نيوم، على استاد الأول بارك، ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي 2026-27.









العالمي انتصر رغم إهدار قائده كريستيانو رونالدو لضربة جزاء في نهاية الشوط الأول، بجانب فرصتين محققتين، لكن البرتغالي جواو فيليكس كان صاحب الكلمة العليا في المباراة بهدف في الدقيقة 61.

هذا الفوز رفع رصيد النصر للنقطة 22 في المركز الثالث بجدول الترتيب، متأخرًا بفارق نقطتين عن الهلال "الوصيف"، وثلاث نقاط عن القادسية "المتصدر"، لكن الأخير خاض مباراة أكثر.

أما نيوم فتجمد رصيده عن 16 نقطة في المركز السادس بجدول الترتيب.

وللتعمق أكثر في أبرز ملامح مواجهة النصر ونيوم، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..

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