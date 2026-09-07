نيوم ونجمه يستفزان الأهلي! .. العقاب الأمثل من كوليبالي لمسؤولي الهلال وصفقة الـ3 ملايين تحرج صاحب الـ70 مليون يورو

بعد تحقيق العلامة الكاملة في أول خمس جولات من الموسم الجديد بدوري روشن السعودي 2026-27، جاء من يوقف قطار الهلال في الجولة السادسة..





نيوم فاجأ الجميع يوم الإثنين، وحقق الفوز أمام الزعيم على أرضه باستاد المملكة أرينا، بثنائية نظيفة، ضمن الجولة السادسة من دوري روشن.

ثنائية نيوم سجلها المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي "بالخطأ في مرماه"، وأمادو كونيه في الدقيقتين 15 و45 من عمر المباراة.

بهذه الهزيمة أصبح الهلال مهددًا بخسارة صدارة جدول الترتيب، حيث تجمد رصيده عند 15 نقطة متفوقًا بثلاث نقاط فقط على النصر "الوصيف"، لكن العالمي خاض مباراة أقل.

أما نيوم فارتفع رصيده إلى النقطة 12 في المركز الرابع بجدول الترتيب.

وللتعمق أكثر في أبرز ملامح سقوط الهلال الليلة أمام نيوم، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..



