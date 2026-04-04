نيوكاسل يؤكد رحيل اللاعب المفضل لدى الجماهير مع اقتراب انتهاء عقده
بداية عهد جديد
انضم الظهير المخضرم إلى نادي تاينسايد قادماً من أتلتيكو مدريد في يناير 2022، ليكون التعاقد الأبرز في عهد الإدارة الجديدة للنادي. وشكل وصوله إعلاناً قوياً عن نوايا الفريق الذي كان آنذاك يكافح من أجل البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز. بالإضافة إلى مهاراته الفنية، يُنسب إلى تريبير الفضل في إحداث تغيير جذري في الثقافة الداخلية للنادي. يغادر سانت جيمس بارك بعد أن خاض أكثر من 150 مباراة، ونجح في قيادة الفريق للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، وترسيخ مكانته كأسطورة حديثة للنادي.
"أفضل ما قدمته في مسيرتي المهنية"
يُشكل رحيل تريبير نهاية لفترة تاريخية بلغت ذروتها بالفوز بكأس كاراباو عام 2025 على ليفربول. وقد أنهى هذا الفوز انتظار نيوكاسل الذي دام 70 عامًا للفوز بلقب محلي كبير، وهي اللحظة التي يصفها المدافع بأنها أبرز محطة في مسيرته الاحترافية.
وقال على الموقع الرسمي للنادي: "حان الوقت لمغادرة هذا النادي الرائع بعد أربع سنوات ونصف. هنا شعرت بأني في بيتي. الأمر مؤثر، وسأفتقده حقاً. أود أن أتوجه بجزيل الشكر للجماهير على كل الدعم الذي قدموه لي في الأوقات الجيدة والسيئة. لقد دعمتموني دائماً، ووقفتم بجانبي دائماً".
"إلى زملائي في الفريق، سيكون الأمر عاطفياً. لقد كانت رحلة رائعة معكم يا رفاق. سأفتقدكم جميعاً، لكن الفوز بلقب معكم كان أمراً مميزاً للغاية - الأفضل في مسيرتي. وإلى المدير الفني، إدي هاو، وجميع أعضاء الجهاز الفني والفريق الذي يعمل خلف الكواليس، شكراً جزيلاً. لقد وضع المدرب ثقته بي - مرتين - لتوقيعي، وأعطاني الفرصة لتمثيل هذا النادي العظيم وقيادته، والأهم من ذلك، أننا تمكنا من الفوز بلقب. سأفتقد الجميع في النادي. شكراً لكم."
هوي يشيد بقائد ذي تأثير تحويلي
المدرب، الذي سبق له تدريب المدافع في بيرنلي، لعب دوراً أساسياً في جلبه إلى شمال شرق إنجلترا. وأشاد باللاعب الدولي الذي خاض 54 مباراة دولية باعتباره المحرك الرئيسي وراء التحسن السريع الذي شهده الفريق خلال المواسم القليلة الماضية.
وقال هاو: "كان كيران رائعاً بالنسبة لنا داخل الملعب وخارجه. منذ اللحظة التي دخل فيها النادي، ساعد في رفع المستوى الذي غير مسار النادي. كانت أدائه على أرض الملعب على أعلى مستوى. ساعدت قدراته الفنية المتميزة في الارتقاء بالفريق، كما ساعدت قدرته القوية على التمرير في خلق العديد من الأهداف والفرص لزملائه. كانت مهاراته القيادية لا تقدر بثمن".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
ورغم أن قرار تريبيير بشأن خطوته التالية لا يزال غير واضح، فإنه سيظل يركز على إنهاء مسيرته مع فريق «المغاريب». ويواجه الفريق كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل نيوكاسل حالياً المركز الثاني عشر في الترتيب برصيد 42 نقطة من 31 مباراة.