نيوكاسل يونايتد قد يصبح "كوبري" ماتياس يايسله إلى الهلال.. لكن "ليس كل شيء مؤامرة"!

أخيرًا.. لنختم تقريرنا بالإجابة على السؤالين - سالفي الذكر -؛ بخصوص علاقة المديرين الفنيين "الألماني ماتياس يايسله والبرتغالي جورج جيسوس"، مع عملاق الرياض الهلال.
عزيزي القارئ؛ نحن نتذكر أن جيسوس رحل عن الهلال بنهاية موسم 2024-2025، ليستلم القيادة الفنية لعملاق الرياض الآخر النصر مطلع العام الرياضي الماضي.
البعض قد يقول "ما هي المشكلة في ذلك؟!"؛ فالهلال هو من أقال جيسوس من منصبه، لذا المدير الفني البرتغالي جاءته فرصة الذهاب إلى النصر ولم يرفضها.
لكن ردنا هُنا؛ سيتمثّل في أن الهلال والنصر وقتها كانا تابعين لنفس الجهة، وهي صندوق الاستثمارات السعودي.
وبالتالي.. إذا كانت هُناك مجاملة خاصة للهلال في هذا الجانب؛ لم يكن ليتم تدعيم الغريم التاريخي النصر، بواحد من أفضل المدربين الذين مروا على الملاعب السعودية.
أيضًا.. لا ننسى أن الهلال كان يبحث عن مدير فني جديد صيف عام 2025، ووقتها كان بمقدور يايسله أن يفسخ عقده مع عملاق جدة الأهلي؛ إلا أنه جدد لموسم آخر، بينما ذهب الزعيم لخيار المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي.
أي أنه لو كان هُناك خطة مسبقة، لتحويل يايسله من الأهلي إلى الهلال؛ كان صيف 2025 هو الأنسب لذلك، قبل التورط في عقد إنزاجي الضخم.
وما ذكرناه ليس دفاعًا عن الهلال أو النصر أو أي جهة؛ وإنما التركيز على المشاكل الإدارية التي تُعاني منها الكثير من الأندية السعودية، وحتى صندوق الاستثمارات السعودي نفسه - في الجانب الرياضي -.
مثلًا.. عملاق جدة الآخر الاتحاد، حقق ثنائية دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025، مع المدير الفني البرتغالي نونو سانتو؛ ثم تم إقالته من منصبه، لأسباب متعلقة بالإدارة والصراعات الداخلية.
نفس الأمر تكرر في الأهلي مع يايسله، ليذهب الجميع إلى نظرية المؤامرة فورًا؛ والتي احترنا معها حقًا؛ وذلك على النحو التالي:
* أولًا: عندما أُقيمت الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا النخبة في مدينة جدة؛ قال الهلاليون والنصراويون إنها مؤامرة لمساعدة الأهلي والاتحاد.
* ثانيًا: عندما ذهب جورج جيسوس من الزعيم إلى النصر؛ قال الهلاليون إنه تم تحريض المدرب بالتخاذل مع الفريق الأزرق لإجبار الإدارة على إقالته ثم الانتقال للعالمي.
* ثالثًا: عندما دعم الهلال صفوفه بقوة في الميركاتو الشتوي الماضي؛ قال النصراويون إنها مؤامرة لمساعدة الزعيم على العودة لمنصات التتويج.
* رابعًا: عندما رحل ماتياس يايسله عن قلعة الراقي؛ قال الأهلاويون إنها مؤامرة لنقله إلى نادي الهلال مستقبلًا.
أي أننا لا نعرف من يتآمر ضد من؛ بينما المشكلة الأكبر هي انعدام القيادات الرياضية المحترفة في معظم الأندية السعودية، ما يجعلنا نشاهد البحث عن المصالح والصراعات الداخلية الشرسة.