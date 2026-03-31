نيوكاسل يواجه غرامة ضخمة بسبب مخالفة قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
ثغرة ملعب سانت جيمس بارك
وفقًا لتقرير نشرته صحيفة «التايمز»، يواجه نادي نيوكاسل خطر التعرض لغرامة مالية كبيرة بعد أن كشفت الحسابات أن النادي باع حق انتفاع ملعب «سانت جيمس بارك» مقابل 172 مليون جنيه إسترليني إلى شركة «PZ Newco Holdings Ltd». وقد تمت هذه الصفقة في 27 يونيو من العام الماضي، ويشارك فيها المساهمون الأكبر المدعومون من السعودية، وهم صندوق الاستثمارات العامة (PIF). حققت الصفقة أرباحًا بقيمة 129 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 4.1 مليون جنيه إسترليني من بيع شركة شقيقة أخرى. ونتيجة لذلك، سجل نادي "المغبيز" أرباحًا محاسبية بقيمة 133.1 مليون جنيه إسترليني، مما ساعده على الامتثال لقواعد الربح والاستدامة (PSR) التي تفرضها الدوري الإنجليزي الممتاز، على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) يتخذ موقفًا أكثر صرامة.
- AFP
دروس مستفادة من تشيلسي وأستون فيلا
تشير الدلائل إلى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) مستعد لفرض عقوبات شديدة على عمليات نقل الأصول الداخلية. فقد تم تغريم كل من تشيلسي وأستون فيلا العام الماضي لخرقهما اللوائح المالية، حيث أُمر النادي اللندني بدفع 27 مليون جنيه إسترليني، بينما فُرضت على «الفيلا» غرامة قدرها 9.5 مليون جنيه إسترليني. وهناك الآن مخاوف حقيقية من أن يكون نيوكاسل هو الفريق التالي في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي سيخالف لوائح الاستدامة المالية الصارمة هذه. وأفادت التقارير أن مسؤولي النادي أقروا بأن النادي يواجه مسارًا محفوفًا بالمخاطر، مشيرين إلى أنهم قد يواجهون "تحديًا" في الامتثال الكامل للرقابة الأوروبية فيما يتعلق بنسبة تكلفة الفريق.
المنطق المالي وراء هذه الخطوة
دافع سيمون كابر، المدير المالي، عن نقل حق استئجار الملعب إلى شركة تابعة، واصفاً ذلك بأنه ضرورة لمشروعين قادمين في مجال البنية التحتية. وأوضح أن عملية البيع ستساعد النادي على «إعادة تنظيم أصولنا العقارية ووضعها في الإطار القانوني الصحيح لتمكيننا من المضي قدماً في مشاريعنا التطويرية المحتملة». وفي معرض حديثه مباشرة عن الدعم المالي الهائل، صرح كابر: "قد تكون هناك المزيد من المعاملات المماثلة في المستقبل، اعتمادًا على ما سنقوم به في النهاية. لكن حساب الأرباح الذي كان لا بد من إجرائه هو نتيجة لتفاصيل القواعد المحاسبية التي تفرضها علينا الدوري الإنجليزي الممتاز عند إجراء أي معاملة مع شركة تابعة لنا. لذا، فإن ذلك يخلق ربحًا محاسبيًا كبيرًا للغاية".
على الرغم من الهامش المالي الذي أتاحته عملية بيع الملعب، اعترف كابر بأن هذا الدعم المالي لن يترجم بسهولة إلى ميزانية انتقالات أعلى بسبب القيود المحددة التي تفرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA). وهذا يضع الإدارة في موقف صعب حيث قد تظل بحاجة إلى التخلي عن ثلاثة أو أربعة لاعبين رئيسيين لتحقيق التوازن المالي وتجنب المزيد من العقوبات.
مخاوف بشأن تشكيلة الفريق وموسم سيئ
ومما زاد من تعقيد المشاكل خارج الملعب، أن الفريق عانى من موسم سيئ للغاية داخل الملعب. فقد خرج نيوكاسل من جميع مسابقات الكؤوس، بعد أن خرج من نصف نهائي كأس الرابطة ومن دور الـ16 في كأس الاتحاد الإنجليزي، وكلاهما على يد مانشستر سيتي. كما انتهت رحلته الأوروبية في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، حيث ألحق به برشلونة هزيمة قاسية بنتيجة 7-2 في مباراة الإياب بعد تعادل في مباراة الذهاب التي أقيمت في إنجلترا.