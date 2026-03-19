نيوكاسل يرسل كشافين لمراقبة نجم إنتر ميلان بيو إسبوزيتو استعداداً لصفقة محتملة في الصيف

يقوم نادي نيوكاسل يونايتد ببحث مكثف في السوق الأوروبية عن المواهب الشابة المتميزة، حيث برز فرانشيسكو بيو إسبوزيتو كهدف رئيسي. وقد كثف النادي مؤخرًا جهوده في مجال اكتشاف المواهب، حيث أفادت صحيفة «توتو سبورت» أن ممثلًا عن النادي كان حاضرًا في ملعب سان سيرو يوم السبت. وشاهد الكشاف مباراة إنتر ميلان التي انتهت بالتعادل 1-1 مع أتالانتا، وهي المباراة التي سجل فيها المهاجم الشاب هدفًا.

نادي تاينسايد ليس الوحيد الذي يعجب بهذا المهاجم، الذي يُعتبر أحد أكثر المراهقين الواعدين في عالم كرة القدم. فقد ارتبط اسم أرسنال أيضًا بهذا المهاجم بشكل كبير، لكن نيوكاسل اتخذ خطوات مهمة خلال العشرين يومًا الماضية لوضع نفسه في صدارة السباق. يحرص إدي هاو على إضافة حضور ديناميكي إلى خط هجومه، ويلائم الفائز بجائزة "الفتى الذهبي" الإيطالية المواصفات التي يبحث عنها مالكو النادي حاليًا في اللاعبين ذوي الإمكانات العالية.