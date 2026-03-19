نيوكاسل يرسل كشافين لمراقبة نجم إنتر ميلان بيو إسبوزيتو استعداداً لصفقة محتملة في الصيف
نيوكاسل يتابع نجمة إيطالية صاعدة في ميلانو
يقوم نادي نيوكاسل يونايتد ببحث مكثف في السوق الأوروبية عن المواهب الشابة المتميزة، حيث برز فرانشيسكو بيو إسبوزيتو كهدف رئيسي. وقد كثف النادي مؤخرًا جهوده في مجال اكتشاف المواهب، حيث أفادت صحيفة «توتو سبورت» أن ممثلًا عن النادي كان حاضرًا في ملعب سان سيرو يوم السبت. وشاهد الكشاف مباراة إنتر ميلان التي انتهت بالتعادل 1-1 مع أتالانتا، وهي المباراة التي سجل فيها المهاجم الشاب هدفًا.
نادي تاينسايد ليس الوحيد الذي يعجب بهذا المهاجم، الذي يُعتبر أحد أكثر المراهقين الواعدين في عالم كرة القدم. فقد ارتبط اسم أرسنال أيضًا بهذا المهاجم بشكل كبير، لكن نيوكاسل اتخذ خطوات مهمة خلال العشرين يومًا الماضية لوضع نفسه في صدارة السباق. يحرص إدي هاو على إضافة حضور ديناميكي إلى خط هجومه، ويلائم الفائز بجائزة "الفتى الذهبي" الإيطالية المواصفات التي يبحث عنها مالكو النادي حاليًا في اللاعبين ذوي الإمكانات العالية.
موقف إنتر ميلان الحازم بشأن البيع
على الرغم من الاهتمام المتزايد من جانب الدوري الإنجليزي الممتاز، لا يبدو أن إنتر ميلان يرغب في التخلي عن لاعبه المتميز في الوقت الحالي. وقد أعربت إدارة «النيرازوري»، بقيادة الرئيس التنفيذي بيبي ماروتا، صراحةً عن رغبتها في الحفاظ على النواة الأساسية لفريقها. وكان ماروتا قد قلل في وقت سابق من أهمية أي احتمال لرحيل اللاعب، موضحاً نية النادي بعدم بيعه في المستقبل القريب. وظل هذا الموقف ثابتاً حتى مع ظهور أنباء عن بعثات استكشافية من جانب نيوكاسل.
يعتبر العملاق الإيطالي المهاجم المولود عام 2005 مستقبل هجومه، وقد بدأ بالفعل في اتخاذ خطوات لضمان عدم إغراءه بثروات الدوري الإنجليزي الممتاز. في حين يعتقد نيوكاسل أن إنتر يمكن التوصل إلى اتفاق معه مقابل حوالي 80 مليون يورو (69 مليون جنيه إسترليني/93 مليون دولار)، تشير الصحافة الإيطالية إلى أن أي عرض ناجح سيتطلب على الأرجح تجاوز حاجز 100 مليون يورو (86 مليون جنيه إسترليني/116 مليون دولار) حتى يجلس النادي الذي يتخذ من ميلانو مقراً له إلى طاولة المفاوضات.
خطط تجديد العقود قيد التنفيذ
ولزيادة حماية استثماره، يعمل نادي إنتر على تمديد عقد ضخم من شأنه أن يربط إسبوزيتو بالنادي حتى عام 2031. وتتضمن الصفقة المقترحة زيادة كبيرة في الراتب، حيث سترتفع أجرته من 1.1 مليون يورو سنوياً حالياً إلى راتب يبلغ حوالي 4 ملايين يورو في الموسم. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها ضربة استباقية لدرء «الإغراء الإنجليزي» الذي يمثله ناديا نيوكاسل وأرسنال. يبدو أن إدارة إنتر مصممة على مكافأة التطور السريع للاعب مع الحفاظ على نفوذها.
كما يبدو أن معسكر اللاعب مستقر في إيطاليا في الوقت الحالي. وفي حديثه إلى راديو CRC، أكد وكيل المهاجم، ماريو جيوفريدي، على ولاء موكله للنادي المتصدر حالياً للدوري الإيطالي. وقال جيوفريدي: "بيو إسبوزيتو يقدم أداءً جيداً مع إنتر وسيكون مستقبل النيرازوري خلال السنوات العشر القادمة. الفتى مغرم بإنتر". تشير مثل هذه التعليقات إلى أنه في حين يراقب نيوكاسل الوضع عن كثب، فإن إقناع اللاعب بالتخلي عن سان سيرو من أجل سانت جيمس بارك سيكون مهمة شاقة.
المنافسة والتوافق التكتيكي
يثير اهتمام نيوكاسل بضم إسبوزيتو تساؤلات حول عمق تشكيلة الفريق الحالية وأولوياته التكتيكية. يمتلك فريق "المغار" بالفعل نيك وولتميد، الذي يتمتع بخصائص بدنية وفنية مشابهة لتلك التي يتمتع بها الشاب الإيطالي. يعتقد بعض المراقبين أن الارتباطات بنيوكاسل والأندية الإنجليزية الأخرى قد يتم الاستفادة منها لرفع مكانة اللاعب وتأمين شروط أفضل في ميلان. ومع ذلك، تظل حاجة هاو إلى مهاجم ثانوي متعدد الاستخدامات وغزير التهديف جزءًا أساسيًا من استراتيجية التعاقدات طويلة المدى للنادي.
إلى جانب مهامه مع النادي، أصبح إسبوزيتو أيضًا شخصية مركزية في منتخب بلاده. قبل مباريات التصفيات الحاسمة لتصفيات كأس العالم، ألقى الأسطورة الإيطالية جيجي بوفون بثقله وراء الشاب، قائلاً: "بيو إسبوزيتو سيأخذنا إلى كأس العالم." مع هذا الثناء الكبير من أيقونات اللعبة والاهتمام من الدوري الأغنى في العالم، يبدو أن فترة الانتقالات الصيفية القادمة ستكون فترة حاسمة في مسيرة المهاجم.
