نيوكاسل مستعد لخطف اثنين من مهاجمي تشيلسي في صفقة انتقالات صيفية مفاجئة

يعمل نادي نيوكاسل بنشاط على التعاقد مع مهاجم جديد، وقد ركز اهتمامه على الثنائي من تشيلسي. ورغم أنه لا يسعى النادي للتعاقد مع كليهما، يُنظر إلى جاكسون وديلاب على أنهما خياران بديلان عاليان الجودة. وقد سجل جاكسون، الذي انضم إلى بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة قادمًا من تشيلسي الصيف الماضي، أداءً ثابتًا بتسجيله سبعة أهداف في 26 مباراة. في المقابل، كانت أرقام ديلاب أكثر تواضعاً، حيث سجل هدفين في 31 مباراة منذ انتقاله إلى تشيلسي قادماً من إيبسويتش تاون الصيف الماضي. ولا يضمن أي من اللاعبين مستقبلاً طويل الأمد في ستامفورد بريدج حالياً، مما يجعلهما خيارين قابلين للتنفيذ للانتقال إلى تاينسايد.



