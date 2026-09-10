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Newcastle United v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images Sport
محمد سعيد

ترجمه

"أشعر بخيبة أمل!" .. ماتياس يايسله يزعم اضطهاده من الحكام في الدوري الإنجليزي

ماتياس يايسله
نيوكاسل يونايتد
الدوري الإنجليزي الممتاز

انتقد ماتياس يايسله؛ المدير الفني لنيوكاسل يونايتد، الافتقار إلى الاتساق في قرارات التحكيم بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وتساءل المدرب الألماني عن سبب استهدافه تحديدًا بسبب سلوكه الحماسي على خط التماس، في حين يبدو أن مدربين آخرين يفلتون من العقاب على أفعال مماثلة.

  • يايسله ينتقد المعايير المزدوجة في التحكيم

    أعرب يايسله عن استيائه من معايير التحكيم في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن أصبح أول مدرب يتلقى إنذارًا هذا الموسم.

    وقد حصل المدرب البالغ من العمر 38 عامًا، الذي انضم إلى «سانت جيمس بارك» قادمًا من نادي «الأهلي» في الدوري السعودي للمحترفين الشهر الماضي، على بطاقة صفراء من الحكم روب جونز خلال مباراة «الماكبايس» التي انتهت بالتعادل 2-2 مع «بورنموث».

    وعند تعليقه على الحادثة بعد عدة أيام، أصر يايسله على أن تصرفاته كانت تهدف إلى تحفيز اللاعبين فقط وليس إلى إثارة الفوضى.

    وقال الألماني للصحفيين: "آمل ألا أضطر إلى التكيف. كنت واضحًا تمامًا في إظهار خيبة أملي. وقد أوضحت ذلك بوضوح شديد من نواحٍ عديدة، لأنه من وجهة نظري، إذا كنت على بعد 20 سم خارج منطقة الجزاء وتشجع فريقك وتدعمه بطريقة إيجابية وعاطفية، فأنا لست متأكداً مما إذا كان ذلك يستحق بطاقة صفراء".

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  • Newcastle United v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    اشتباك مع المسؤولين في ملعب سانت جيمس بارك

    كان التوتر خلال مباراة بورنموث ملموسًا، حيث أفادت التقارير أن الحكم الرابع حذر يايسله عدة مرات بشأن موقعه. وتصاعدت حدة الموقف في الدقيقة 70 عندما أخرج جونز البطاقة الصفراء بعد أن تجاوز مدرب نيوكاسل الخطوط البيضاء للمنطقة المخصصة له مرة أخرى.

    وقال يايسله دفاعًا عن أسلوبه الحماسي في إدارة الفريق: "أشكك في جدوى هذه القاعدة إذا كنتُ فقط أشجع الفريق وأتفاعل معه".

    وعندما سُئل تحديدًا عما إذا كان يعتقد أن هناك مدربين آخرين في الدوري الممتاز يتسمون بنفس الحماس لكنهم تمكنوا من تجنب الحصول على بطاقات، أجاب مدرب نيوكاسل بوضوح: "يمكنك القول بذلك".

  • ميثاق السلوك الجديد للمشاركين

    تنبع الإجراءات الصارمة المتعلقة بالسلوك على خط التماس من ميثاق جديد بشأن سلوك المشاركين، تم طرحه في عام 2023 من قبل الدوري الإنجليزي الممتاز، والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، ودوري الدرجة الثانية الإنجليزي (EFL)، وشركة «بروفيشنال جيم ماتش أوفيسيالز ليميتد» (PGMOL). وقد صُممت هذه التوجيهات بهدف تحسين صورة اللعبة من خلال ضمان بقاء جميع الموجودين داخل مناطقهم الفنية.

    على الرغم من هذه الإرشادات، لا يزال يايسله غير مقتنع بأن تطبيق هذا الميثاق عادل. فبعد أن تولى مسؤولية نيوكاسل في ثلاث مباريات فقط بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ تعيينه في أغسطس، يجد المدرب السابق لنادي آر بي سالزبورج أن الانتقال إلى معايير التحكيم الإنجليزية يمثل تغييرًا كبيرًا يتطلب التكيف.

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  • Yoane Wissa Newcastle 2026-27 goalGetty

    التأقلم مع كرة القدم الإنجليزية

    اعتُبر تعيين يايسله فصلاً جديداً وجريئاً لنيوكاسل عقب رحيل إيدي هاو، حيث كانت الإدارة العليا للنادي تستعد لهذه المرحلة الانتقالية منذ عدة أشهر. ومع ذلك، فإن الخلاف الفوري الذي نشأ بين المدرب الألماني والحكام يشير إلى احتمال حدوث فترة من التوتر أثناء تأقلمه مع الطبيعة الصارمة لآلية المراقبة على خط التماس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

    ويبقى أن نرى ما إذا كان يايسله سيغير بالفعل أسلوبه المتحمس، لكن انتقاده العلني للحكام يسلط الضوء على هيئة الحكام المحترفين مع اقتراب الجولة التالية من المباريات. وفي الوقت الذي يسعى فيه نيوكاسل إلى الصعود في الترتيب، ستكون العلاقة بين مقاعد البدلاء والحكام موضع تدقيق شديد.

الدوري الإنجليزي الممتاز
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نيوكاسل يونايتد
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