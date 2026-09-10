"أشعر بخيبة أمل!" .. ماتياس يايسله يزعم اضطهاده من الحكام في الدوري الإنجليزي

أعرب يايسله عن استيائه من معايير التحكيم في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن أصبح أول مدرب يتلقى إنذارًا هذا الموسم.

وقد حصل المدرب البالغ من العمر 38 عامًا، الذي انضم إلى «سانت جيمس بارك» قادمًا من نادي «الأهلي» في الدوري السعودي للمحترفين الشهر الماضي، على بطاقة صفراء من الحكم روب جونز خلال مباراة «الماكبايس» التي انتهت بالتعادل 2-2 مع «بورنموث».

وعند تعليقه على الحادثة بعد عدة أيام، أصر يايسله على أن تصرفاته كانت تهدف إلى تحفيز اللاعبين فقط وليس إلى إثارة الفوضى.

وقال الألماني للصحفيين: "آمل ألا أضطر إلى التكيف. كنت واضحًا تمامًا في إظهار خيبة أملي. وقد أوضحت ذلك بوضوح شديد من نواحٍ عديدة، لأنه من وجهة نظري، إذا كنت على بعد 20 سم خارج منطقة الجزاء وتشجع فريقك وتدعمه بطريقة إيجابية وعاطفية، فأنا لست متأكداً مما إذا كان ذلك يستحق بطاقة صفراء".