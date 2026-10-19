وبحسب موقع "تيم توك"، لا يواجه يايسله أي ضغوط فورية في نيوكاسل، رغم البداية المخيبة للآمال في الموسم، وإدارة النادي مستعدة لمنح المدرب البالغ من العمر 38 عامًا، الوقت اللازم لترسيخ أساليبه وتحسين النتائج.

ويحتل نيوكاسل حاليًا المركز الحادي عشر في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد ثماني نقاط فقط من مبارياته السبع الأولى، وقد جاءت الخسارة (1-0) أمام أستون فيلا، عقب هزيمة ثقيلة بنتيجة (4-1) خارج الديار أمام كوفنتري الصاعد حديثًا، ما أجّج الإحباط في أوساط الجماهير.

وفقد بعض المشجعين صبرهم إزاء الأداء المتواضع في بداية الموسم، حتى إن إحدى المجلات الجماهيرية المؤثرة طالبت بإقالة المدرب. ومع ذلك، لا تزال الشخصيات البارزة في نادي سانت جيمس بارك تحتفظ بثقة راسخة في المشروع الذي يبنيه يايسله.