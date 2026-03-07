نيمار "يُقاضى" من قبل طاهٍ سابق بسبب نوبات عمل مدتها 16 ساعة وإصابات مزعومة أثناء إعداد الطعام

وفقًا لتقرير صادر عن وسائل الإعلام البرازيلية Metropoles، التي تدعي أنها اطلعت على وثائق المحكمة، كانت الطاهية مكلفة بإطعام ليس فقط اللاعب، بل أيضًا حوالي 150 من الأصدقاء والمقربين يوميًا. ويُزعم أن هذا العبء الهائل من العمل أجبرها على العمل لمدة 16 ساعة في اليوم، وهو ما يتجاوز بكثير ساعات العمل التي وافقت عليها في البداية عندما تولت المنصب في إحدى الفيلات الفاخرة للاعب في ريو دي جانيرو.

بينما نص عقدها الأولي على أنها ستعمل من الساعة 7 صباحًا إلى 5 مساءً من الاثنين إلى الخميس، ومن 7 صباحًا إلى 4 مساءً يوم الجمعة، فإنها تدعي أن الواقع كان أكثر صعوبة بكثير. ووفقًا للتقارير، ادعت الطاهية أنها كانت تعمل غالبًا حتى الساعة 11 مساءً أو منتصف الليل، وفي عطلات نهاية الأسبوع، مشيرة أيضًا إلى أنها كانت تُجبر في كثير من الأحيان على العمل خلال ساعة الغداء المقررة قانونًا لتلبية احتياجات الأسرة.