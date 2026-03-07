(C)Getty Images
نيمار "يُقاضى" من قبل طاهٍ سابق بسبب نوبات عمل مدتها 16 ساعة وإصابات مزعومة أثناء إعداد الطعام
ادعاءات بوجود نوبات عمل مرهقة مدتها 16 ساعة
وفقًا لتقرير صادر عن وسائل الإعلام البرازيلية Metropoles، التي تدعي أنها اطلعت على وثائق المحكمة، كانت الطاهية مكلفة بإطعام ليس فقط اللاعب، بل أيضًا حوالي 150 من الأصدقاء والمقربين يوميًا. ويُزعم أن هذا العبء الهائل من العمل أجبرها على العمل لمدة 16 ساعة في اليوم، وهو ما يتجاوز بكثير ساعات العمل التي وافقت عليها في البداية عندما تولت المنصب في إحدى الفيلات الفاخرة للاعب في ريو دي جانيرو.
بينما نص عقدها الأولي على أنها ستعمل من الساعة 7 صباحًا إلى 5 مساءً من الاثنين إلى الخميس، ومن 7 صباحًا إلى 4 مساءً يوم الجمعة، فإنها تدعي أن الواقع كان أكثر صعوبة بكثير. ووفقًا للتقارير، ادعت الطاهية أنها كانت تعمل غالبًا حتى الساعة 11 مساءً أو منتصف الليل، وفي عطلات نهاية الأسبوع، مشيرة أيضًا إلى أنها كانت تُجبر في كثير من الأحيان على العمل خلال ساعة الغداء المقررة قانونًا لتلبية احتياجات الأسرة.
المشاكل الصحية والإصابات الجسدية
أفادت التقارير أن المتطلبات البدنية الشاقة لهذا الدور تسببت في مشاكل صحية خطيرة للعاملة. وتفصل الدعوى القضائية كيف أن مطلب حمل قطع اللحم التي يبلغ وزنها 10 كيلوغرامات، إلى جانب التحميل والتفريغ المستمر لأكياس السوبرماركت الثقيلة خلال أيام عملها الطويلة، أثر بشكل خطير على جسدها أثناء عملها لدى النجمة الشهيرة.
أدى الوقوف لفترات طويلة دون استراحات مناسبة إلى مشاكل طبية موثقة، حيث قيل إن العاملة عانت من مشاكل في الظهر والتهاب في الورك كنتيجة مباشرة لواجباتها. تشكل هذه الشكاوى الجسدية جزءًا أساسيًا من حجتها القانونية حيث تسعى للحصول على تعويض مالي كبير لتغطية الأضرار التي لحقت بها خلال فترة عملها في مزرعة ريو دي جانيرو.
التعويض المالي والأهداف القانونية
تسلط الوثائق القانونية الضوء أيضًا على عدم توفير فترات الراحة المطلوبة قانونًا للموظفين. وأشار فريق المحامين الخاص بالطاهية إلى أن "المدعية لم تكن تتمتع بفترة استراحة غداء منتظمة. طوال مدة عقد العمل، كان المدعى عليه يطلب من المدعية تسجيل دخولها لفترة استراحة الغداء، على الرغم من أنها كانت تواصل العمل بنشاط خلال تلك الفترة".
وتطالب الطاهية، التي كانت تتقاضى حوالي 1065 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا، الآن بتعويض إجمالي قدره 37544 جنيهًا إسترلينيًا. ويهدف هذا المبلغ إلى تغطية تعويضات نهاية الخدمة والغرامات والساعات الإضافية غير المدفوعة والنفقات الطبية للإصابات التي تعرضت لها والأضرار الناجمة عن عدم منحها فترات الراحة الإلزامية خلال عملها في قصر مانغاراتيبا.
نيمار يلتزم الصمت وسط الضغوطات المتعلقة بكأس العالم
على الرغم من خطورة الادعاءات المتعلقة بظروف العمل في منزله، رفض اللاعب البرازيلي الدولي، الذي يسعى حاليًا للحصول على مكان في تشكيلة كارلو أنشيلوتي لكأس العالم، التعليق على الأمر عندما سأله الإعلام المحلي.
